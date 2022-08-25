Сотрудники ГИБДД проверили 458 школ и 495 садиков в преддверии 1 сентября

«Рекомендую взрослым также проводить профилактические беседы с детьми на улице! Если вы видите, что ребенок откровенно нарушает правила дорожного движения, выбегает на дорогу или не следует сигналам светофора, то укажите ему на ошибку. Не стоит думать, что это чужой ребенок и это не ваше дело. Обеспечить детям безопасность — наша общая миссия», говорит Миллер.