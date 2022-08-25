Сотрудники ГИБДД проверили 458 школ и 495 садиков в преддверии 1 сентября

В областной ГИБДД сообщили, что в этом году было зарегистрировано 252 ДТП с участием детей. В двух из них дети погибли, 284 ребенка получили различные травмы.
Наиболее неблагоприятная обстановка сейчас наблюдается в Заводоуковском городском округе, Нижнетавдинском, Голышмановском и Исетском районах.
Инспекторы также отметили, что из-за того, что родители нарушают правила перевозки детей, возросло число пострадавших юных пассажиров.
Дети-пешеходы стали участниками 75 ДТП, каждая третья авария произошла на пешеходном переходе.
С 1 сентября вероятность дорожных происшествий увеличится, так как ребята пойдут в школу и все чаще будут появляться на дорогах.
А потому сотрудники ГИБДД усилили контроль за водителями. В особенности инспекторы будут следить за соблюдением правила «40/5» — скорость водителя должна быть снижена до 40 км/час у школ и детских садов, а на улицах жилых микрорайонов стрелка спидометра должна упасть до 5 км/ч.
«Водители должны понимать, что с началом учебного года, детей на дорогах станет больше, особенно неподалеку от школ. А потому нужно быть особенно внимательными. Многие школьники за лето могли позабыть основные правила ПДД. Так что нужно быть готовыми к любым неожиданностям», рекомендует руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.
Все сотрудники ГИБДД 1 сентября и первую декаду месяца будут дежурить рядом с образовательными учреждениями.
А инспекторы безопасности дорожного движения рекомендуют родителям, в преддверии 1 сентября, провести со своими детьми беседу, напомнив им об основных правилах дорожного движения. Сделать это можно даже в игровой форме, нарисовав или склеив схему безопасного маршрута от дома до школы и обратно.
Можно рассказать ребенку о том, что водителю, движущемуся со скоростью всего 20 км/час нужны 2 секунды, чтобы нажать на педаль тормоза, после того, как он заметил ребенка на дороге. Причем, это показатель опытного водителя.
А вот пешеходу, для того чтобы остановиться или отскочить, заметив мчащуюся машину, необходимо более 5 секунд. Важно донести до чада, что роль пешехода — большая ответственность и на дороге ему могут встретиться уж очень «нехорошие» водители.
Особое внимание стоит уделить первоклассникам. Ведь самые юные школьники впервые познакомятся с дорогой к школе, а потому могут потеряться или испугаться некоторых дорожных обстоятельств. А некоторые ребятишки могут вовсе не знать, как вести себя на дороге.
Поэтому родителям первоклашек рекомендуется несколько раз провести ребенка до школы и показать ему, как максимально безопасно преодолеть этот маршрут и предупредить об опасных ситуациях, которые могут произойти на дороге.
«Рекомендую взрослым также проводить профилактические беседы с детьми на улице! Если вы видите, что ребенок откровенно нарушает правила дорожного движения, выбегает на дорогу или не следует сигналам светофора, то укажите ему на ошибку. Не стоит думать, что это чужой ребенок и это не ваше дело. Обеспечить детям безопасность — наша общая миссия», говорит Миллер.
К слову, все школы, садики, ВУЗы и СУЗы уже готовы к началу учебного года. Но в 72 случаях учреждению приходилось выписывать предписание, чтобы к началу учебного года они обеспечили безопасность для своих учеников.
Также 28 представлений было вынесено владельцам автомобильных дорог и органам местного самоуправления. А подрядным организациям, осуществляющих содержание улично-дорожной сети в рамках госконтрактов, было объявлено 26 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Помимо этого сотрудниками областной Госавтоинспекции были проверены все школьные автобусы. На данный момент все они соответствуют необходимым требованиям.
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