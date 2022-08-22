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В Тюмени 143 ребенка пострадали в результате ДТП

22 августа 08:51
Фото: 1Mi
В этом году произошло 128 аварий с участием детей до 16 лет. В результате 143 ребенка получили травмы, один погиб. В 30 случаях ДТП происходили по вине несовершеннолетних участников дорожного движения. Чаще всего дорожные происшествия с детьми происходили в Центральном округе.
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Тюмень

В городской ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что за аналогичный период прошлого года произошло 127 аварий с участием детей до 16 лет.

Также в прошлом году с января по август в результате аварии погиб 1 ребенок. Он был пешеходом и выбежал на дорогу в неположенном месте.

В этом году показатель смертности не изменился. Один ребенок погиб в ДТП, будучи пассажиром автомобиля.

143 юных участника дорожного движения в этом году получили травмы. За аналогичный период прошлого года было травмировано 147 детей.

Как в прошлом, так и в этом году, 55 несовершеннолетних пострадали в ДТП, будучи пешеходами.

На пешеходных переходах города, в нынешнем году, было травмировано 22 ребенка. А 15 из 147 раненых детей попали в аварию в качестве водителя (велосипед тоже считается транспортным средством).

Самым опасным для детей стал Центральных округ, здесь пострадал 41 ребенок. Второе метро разделяют ВАО и КАО, где травмы на дороге получили 33 юных тюменца. Безопаснее всего пока в ЛАО, где 21 ребенок получил увечья в результате ДТП.

Стоит отметить, что в прошлом году больше всего аварий с несовершеннолетними произошло в КАО, тогда там было травмировано 50 детей.

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