В Тюмени 143 ребенка пострадали в результате ДТП

В городской ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что за аналогичный период прошлого года произошло 127 аварий с участием детей до 16 лет.
Также в прошлом году с января по август в результате аварии погиб 1 ребенок. Он был пешеходом и выбежал на дорогу в неположенном месте.
В этом году показатель смертности не изменился. Один ребенок погиб в ДТП, будучи пассажиром автомобиля.
143 юных участника дорожного движения в этом году получили травмы. За аналогичный период прошлого года было травмировано 147 детей.
Как в прошлом, так и в этом году, 55 несовершеннолетних пострадали в ДТП, будучи пешеходами.
На пешеходных переходах города, в нынешнем году, было травмировано 22 ребенка. А 15 из 147 раненых детей попали в аварию в качестве водителя (велосипед тоже считается транспортным средством).
Самым опасным для детей стал Центральных округ, здесь пострадал 41 ребенок. Второе метро разделяют ВАО и КАО, где травмы на дороге получили 33 юных тюменца. Безопаснее всего пока в ЛАО, где 21 ребенок получил увечья в результате ДТП.
Стоит отметить, что в прошлом году больше всего аварий с несовершеннолетними произошло в КАО, тогда там было травмировано 50 детей.