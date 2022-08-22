В Тюмени 143 ребенка пострадали в результате ДТП

В этом году произошло 128 аварий с участием детей до 16 лет. В результате 143 ребенка получили травмы, один погиб. В 30 случаях ДТП происходили по вине несовершеннолетних участников дорожного движения. Чаще всего дорожные происшествия с детьми происходили в Центральном округе.

Сюжет Тюмень