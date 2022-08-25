Качество воздуха в Тюмени продолжает ухудшаться

Запах гари в городе усиливается, а вместе с ним и концентрация вредных веществ в воздухе. Если сегодня в 14:00 концентрация PM2.5 в воздухе была в 2.6 раза выше рекомендуемого значения, сейчас она уже в 4 раза превышает норму. На данный момент индекс качества воздуха составляет 68, при норме в 50.

В Роспотребнадзоре нам до сих пор не смогли дать информацию о качестве воздуха в Тюмени. На сайте ведомства опубликованы лишь результаты проб, взятых в Тобольске. Там ПДК в воздухе не превышена. «Наш город» еще днем направил специалистам официальный запрос. Но по данным сервиса IQAirMap, сейчас концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 4 раза. AQI (индекс качества воздуха) достиг показателя — 68. В середине дня он был равен 53. Напомним, что верхняя граница нормы — 50. Фото: ecopartner.org В лесах Тюменской области сейчас нет действующих лесных пожаров, об этом «Нашему городу» рассказали в областном департаменте лесного комплекса. Однако в Свердловской области, по информации на 25 августа, зарегистрировано 12 лесных пожаров. Их общая площадь составляет 85 гектаров. А ветер сейчас дует как раз с северо-запада со скоростью 4 метра в секунду. Так что вполне вероятно, что запах гари и вредные вещества в воздухе — это «послание» из соседнего региона. Сегодня «Наш город» рассказывал вам о ПДК, зарегистрированной в середине дня. Материалы по теме Тюменский Роспотребнадзор снова обнаружил в воздухе вредные вещества В Тюмени вновь ухудшилось качество воздуха