Качество воздуха в Тюмени продолжает ухудшаться

В Роспотребнадзоре нам до сих пор не смогли дать информацию о качестве воздуха в Тюмени. На сайте ведомства опубликованы лишь результаты проб, взятых в Тобольске. Там ПДК в воздухе не превышена.
«Наш город» еще днем направил специалистам официальный запрос.
Но по данным сервиса IQAirMap, сейчас концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 4 раза.
AQI (индекс качества воздуха) достиг показателя — 68. В середине дня он был равен 53. Напомним, что верхняя граница нормы — 50.
В лесах Тюменской области сейчас нет действующих лесных пожаров, об этом «Нашему городу» рассказали в областном департаменте лесного комплекса.
Однако в Свердловской области, по информации на 25 августа, зарегистрировано 12 лесных пожаров. Их общая площадь составляет 85 гектаров. А ветер сейчас дует как раз с северо-запада со скоростью 4 метра в секунду.
Так что вполне вероятно, что запах гари и вредные вещества в воздухе — это «послание» из соседнего региона.