Тюменские ИТ-компании приглашаются к участию в акселераторе Спринт

Акселератор Спринт — программа ускоренного развития бизнеса для российских IT-компаний, занимающихся своей деятельностью в области новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ).
Принять участие в акселераторе сможет любая тюменская IT-компания, прошедшая предварительный отбор на конкурсной основе. Есть несколько обязательных требований — наличие юридического лица, команда минимум из двух человек, продукт на стадии MVP, соответствие направлению НКИТ.
«Все участники акселератора будут объявлены после отбора на конкурсной основе, включающего в себя формальную проверку, экспертизу и открытое голосование специальной комиссии»,пояснили в департаменте информатизации Тюменской области.
Финалистами прошлых отборов стали более 300 IT-компаний. Среди них как видео- и аудиосервисы, так и мессенджеры и инструменты для совместной работы. Было также множество других разнообразных проектов в области новых информационных интернет-технологий. Все они в последствии добились таких результатов, как рост выручки, подписание новых крупных контрактов, выход на самоокупаемость и привлечение инвестиций.
Программа реализуется Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), при поддержке Минцифры России, и проводится в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».