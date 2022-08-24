Тюменские ИТ-компании приглашаются к участию в акселераторе Спринт

Финалистами прошлых отборов стали более 300 IT-компаний. Среди них как видео- и аудиосервисы, так и мессенджеры и инструменты для совместной работы. Было также множество других разнообразных проектов в области новых информационных интернет-технологий. Все они в последствии добились таких результатов, как рост выручки, подписание новых крупных контрактов, выход на самоокупаемость и привлечение инвестиций.