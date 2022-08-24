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Тюменские ИТ-компании приглашаются к участию в акселераторе Спринт

24 августа 13:07
Фото: департамент информатизации Тюменской области. Источник
ИТ-компании Тюменской области в акселератор Спринт. Участие в проекте бесплатно и рассчитано на три месяца. За это время эксперты из фонда развития интернет-инициатив помогают участникам улучшить их проекты, найти клиентов и построить системные продажи, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Акселератор Спринт — программа ускоренного развития бизнеса для российских IT-компаний, занимающихся своей деятельностью в области новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ).

Принять участие в акселераторе сможет любая тюменская IT-компания, прошедшая предварительный отбор на конкурсной основе. Есть несколько обязательных требований — наличие юридического лица, команда минимум из двух человек, продукт на стадии MVP, соответствие направлению НКИТ.

«Все участники акселератора будут объявлены после отбора на конкурсной основе, включающего в себя формальную проверку, экспертизу и открытое голосование специальной комиссии»,пояснили в департаменте информатизации Тюменской области.

Финалистами прошлых отборов стали более 300 IT-компаний. Среди них как видео- и аудиосервисы, так и мессенджеры и инструменты для совместной работы. Было также множество других разнообразных проектов в области новых информационных интернет-технологий. Все они в последствии добились таких результатов, как рост выручки, подписание новых крупных контрактов, выход на самоокупаемость и привлечение инвестиций.

Программа реализуется Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), при поддержке Минцифры России, и проводится в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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