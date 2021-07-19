Тюменские ИТ-компании смогут выиграть гранты на развитие на сумму свыше 3 млрд рублей

Условия получения грантов стали значительно проще и учитывают пожелания компаний.
ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей. Данная мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. Для участия в конкурсе нет ограничений по ОКВЭД и размеру выручки. Конкурс также открыт для стартапов и спин-оффов (выделенных в отдельные организации подразделения крупных компаний). Также оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта.
Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 до 300 млн рублей, а для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн (в частности, для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений»). Как для ИТ-проектов, так и для компаний, внедряющих цифровые решения, учтено пожелание об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240 тыс. рублей).
Также напомним, что с августа этого года вводятся новые, упрощенные правила государственной аккредитации ИТ-компаний. Так, для её получения компания сможет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг, при этом часть сведений будет получена автоматически, в том числе и данные ЕГРЮЛ. Также сократится и срок предоставления услуги и будет занимать не 35 дней, а то время, которое требуется для обработки запросов в электронном виде. С текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Приглашаем принять участие в вебинаре «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить гранты стало проще? Истории успеха», который состоится сегодня в 12:00. В нем примут участие замглавы Минцифры Максим Паршин, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, а также компании-победители прошлых грантовых конкурсов. Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/28199249/8869793. Подробная информация о грантовых мерах поддержки и расписание вебинаров на сайте ит-гранты.рф.
Программы грантовой поддержки осуществляются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор государственных мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте https://рфрит.рф/
В Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации. В частности, специально для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, разработан ИТ-навигатор, который помогает подобрать индивидуальные меры поддержки. Подробнее о том, какие меры поддержки и льготы доступны тюменским ИТ-компаниям, можно узнать здесь.