Тюменские ИТ-компании смогут выиграть гранты на развитие на сумму свыше 3 млрд рублей

Также напомним, что с августа этого года вводятся новые, упрощенные правила государственной аккредитации ИТ-компаний. Так, для её получения компания сможет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг, при этом часть сведений будет получена автоматически, в том числе и данные ЕГРЮЛ. Также сократится и срок предоставления услуги и будет занимать не 35 дней, а то время, которое требуется для обработки запросов в электронном виде. С текстом постановления можно ознакомиться здесь.