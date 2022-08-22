В Тюмени на 10 суток арестовали водителя, который оказал сопротивление полицейским

Выяснилось, что в июне этого года Григорий С. сел за руль своей «КИА Рио». Его машину остановил наряд ДПС ГИБДД. Мужчина оттолкнул одного из полицейских и побежал прочь. Сотрудники полиции настигли его, беглец, в свою очередь, оказал им сопротивление. На него надели наручники и составили административный протокол.