В Тюмени на 10 суток арестовали водителя, который оказал сопротивление полицейским

Выяснилось, что в июне этого года Григорий С. сел за руль своей «КИА Рио». Его машину остановил наряд ДПС ГИБДД. Мужчина оттолкнул одного из полицейских и побежал прочь. Сотрудники полиции настигли его, беглец, в свою очередь, оказал им сопротивление. На него надели наручники и составили административный протокол.
Сопротивление сотрудникам органов влечет наложение административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
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