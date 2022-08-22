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В Тюмени на 10 суток арестовали водителя, который оказал сопротивление полицейским

22 августа 08:10
Фото: 1Mi
В Ленинском районном суде признали виновным мужчину, который обвиняется в неповиновении требованию сотрудника полиции. Его арестовали на 10 суток. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Полиция

Выяснилось, что в июне этого года Григорий С. сел за руль своей «КИА Рио». Его машину остановил наряд ДПС ГИБДД. Мужчина оттолкнул одного из полицейских и побежал прочь. Сотрудники полиции настигли его, беглец, в свою очередь, оказал им сопротивление. На него надели наручники и составили административный протокол.

Сопротивление сотрудникам органов влечет наложение административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее «Наш город» писал о тюменских коневодах, которых с набережной прогнала полиция.

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