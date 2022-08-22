Тюменских коневодов с набережной прогнала полиция

Тюменские коневоды вновь вернулись в город. После обращения тюменцев в полицию, их выгнали с набережной. Они перебрались на Площадь Борцов революции. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».

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