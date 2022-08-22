Тюменских коневодов с набережной прогнала полиция

«Сегодня коней удалили с набережной, и они поскакали на Площадь Борцов революции и к ЦУМу, хоть это и запрещено», возмутился пользователь социальной сети.
Комментаторы вполне согласны с мнением тюменца.
«Обострение какое-то. То лошади, то самокаты… Пора снова всех закрыть, как в 2020-м, а то мешают жить», высказался Александр Бармин.
«Почему они не убирают за своими животными. Ведь собаководы убирают», жалуется Евгения Спорова.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы пожаловались на коневодов в полицию, но пока результата нет.