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Тюменских коневодов с набережной прогнала полиция

22 августа 07:18
Фото: ЧС Тюмень
Тюменские коневоды вновь вернулись в город. После обращения тюменцев в полицию, их выгнали с набережной. Они перебрались на Площадь Борцов революции. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».
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Полиция

«Сегодня коней удалили с набережной, и они поскакали на Площадь Борцов революции и к ЦУМу, хоть это и запрещено», возмутился пользователь социальной сети.

Комментаторы вполне согласны с мнением тюменца.

«Обострение какое-то. То лошади, то самокаты… Пора снова всех закрыть, как в 2020-м, а то мешают жить», высказался Александр Бармин.

«Почему они не убирают за своими животными. Ведь собаководы убирают», жалуется Евгения Спорова.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы пожаловались на коневодов в полицию, но пока результата нет.

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