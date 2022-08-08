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В Тюмени сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который гулял в парке на КПД

8 августа 11:01
Фото: 1Mi
В Тюмени сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который разгуливал в парке на Севастопольской (район КПД). По данным URA.RU, нарушителя сняли на видео вчера, по данному инциденту проводится проверка.

Изначально сообщения об эксгибиционисте появились в социальных сетях, местные жители сразу сообщили о неадекватном пенсионере в МВД.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка»,пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее «Наш город» отмечал, что голый мужчина гуляет около пешеходных дорожек в экопарке «Затюменский». Инцидент произошел в тёплую погоду. Горожане отмечают, что эксгибиционисты сами по себе «безвредны», но ближе к вечеру отпускать в парк детей одних не стоит.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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