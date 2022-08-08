В Тюмени сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который гулял в парке на КПД

Изначально сообщения об эксгибиционисте появились в социальных сетях, местные жители сразу сообщили о неадекватном пенсионере в МВД.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка»,пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее «Наш город» отмечал, что голый мужчина гуляет около пешеходных дорожек в экопарке «Затюменский». Инцидент произошел в тёплую погоду. Горожане отмечают, что эксгибиционисты сами по себе «безвредны», но ближе к вечеру отпускать в парк детей одних не стоит.