Тоболяк чуть не убил свою супругу прямо на пороге здания полиции

Как выяснилось, скандалы в семье начались уже давно — мужчина частенько выпивал и устраивал разборки. В мае этого года они приняли решение жить отдельно. Однако после того, как женщина предложила супругу развестись — он начал угрожать ей и детям, что убьет ее, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
2 июня тоболячка все-таки подала заявление на развод. После этого муж начал угрожать убить уже не только ее, но и детей, родителей. Женщина, испгувашись, написала заявление в полицию. Позже бывший муж уговорил супругу забрать заявление из полиции и пообещал больше ее не тревожить.
Вечером 2 июня 2022 года она приехала в отдел МВД забрать заявление, но там ей отказали, аргументировав тем, что заявление уже зарегистрировано и будет рассмотрено.
Тоболяк поджидал жену прямо у КПП отдела полиции. Не говоря ни слова, он схватил её за волосы и начал наносить удары ножом. К счастью, нож сломался, а сотрудники полиции вовремя оттащили мужчину и увели в отдел.
В настоящее время заведено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Покушение на убийство». Добавим, ранее тоболяк уже привлекался к уголовной ответственности — за кражу и наркотики.