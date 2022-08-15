Тоболяк чуть не убил свою супругу прямо на пороге здания полиции

Как выяснилось, скандалы в семье начались уже давно — мужчина частенько выпивал и устраивал разборки. В мае этого года они приняли решение жить отдельно. Однако после того, как женщина предложила супругу развестись — он начал угрожать ей и детям, что убьет ее, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области.