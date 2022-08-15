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Тоболяк чуть не убил свою супругу прямо на пороге здания полиции

15 августа 08:50
Фото: 1Mi
44-летнего жителя Тобольска будут судить за избиение жены и покушение на убийство. Мужчина устроил расправу над супругой прямо на пороге полиции. ЧП произошло 2 июня. Тоболяк набросился с ножом на женщину после того, как узнал, что она написала на него заявление в полицию.

Как выяснилось, скандалы в семье начались уже давно — мужчина частенько выпивал и устраивал разборки. В мае этого года они приняли решение жить отдельно. Однако после того, как женщина предложила супругу развестись — он начал угрожать ей и детям, что убьет ее, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

2 июня тоболячка все-таки подала заявление на развод. После этого муж начал угрожать убить уже не только ее, но и детей, родителей. Женщина, испгувашись, написала заявление в полицию. Позже бывший муж уговорил супругу забрать заявление из полиции и пообещал больше ее не тревожить.

Вечером 2 июня 2022 года она приехала в отдел МВД забрать заявление, но там ей отказали, аргументировав тем, что заявление уже зарегистрировано и будет рассмотрено.

Тоболяк поджидал жену прямо у КПП отдела полиции. Не говоря ни слова, он схватил её за волосы и начал наносить удары ножом. К счастью, нож сломался, а сотрудники полиции вовремя оттащили мужчину и увели в отдел.

В настоящее время заведено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Покушение на убийство». Добавим, ранее тоболяк уже привлекался к уголовной ответственности — за кражу и наркотики.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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