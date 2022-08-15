nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменка попала в совет блогеров РФ

15 августа 11:03
Фото: Личная страница в ВК
Тюменский блогер Елена Станиславская стала членом совета блогеров при Комитете Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре. Для этого девушке пришлось стать донором, отправить деньги на благотворительность и рассказать в своем блоге о сортировке мусора.
Сюжет
Тюмень

Теперь Елена Станиславская может продвигать свои законопроекты, наравне с государственными деятелями.

По задумке, совет блогеров должен стать проводником между общественным мнением и представителями власти.

«Цель нашего взаимодействия — не просто дань моде, а извлечение пользы. Мы сотрудничаем ради того, чтобы у нас было самое передовое законодательство по отношению к детству, к сохранению традиционных семейных ценностей — я считаю, что это фундамент национальной безопасности в нашей стране», рассказала «Нашему городу» Елена Станиславская.

Напомним, что в этот совет входят популярные блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества. Так что контрастов там точно хватает.

Но обязательными условиями для вступления в совет являются: донорство, благотворительная деятельность и реклама сортировки мусора.

Материалы по теме
В Тюмени блогер решила начать сольную карьеру и записала первый трекНа «PrоДФО» поговорили о влиянии блогеров на развитие креативной экономики Приморья
#Новости#Тюмень#Исполнительная власть#Власть#Совещание#Россия#Общественный совет#Пиар#Совещания#Блогеры#Алена Патрушева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25