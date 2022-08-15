Тюменка попала в совет блогеров РФ

«Цель нашего взаимодействия — не просто дань моде, а извлечение пользы. Мы сотрудничаем ради того, чтобы у нас было самое передовое законодательство по отношению к детству, к сохранению традиционных семейных ценностей — я считаю, что это фундамент национальной безопасности в нашей стране», рассказала «Нашему городу» Елена Станиславская.