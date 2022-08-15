Тюменка попала в совет блогеров РФ

Теперь Елена Станиславская может продвигать свои законопроекты, наравне с государственными деятелями.
По задумке, совет блогеров должен стать проводником между общественным мнением и представителями власти.
«Цель нашего взаимодействия — не просто дань моде, а извлечение пользы. Мы сотрудничаем ради того, чтобы у нас было самое передовое законодательство по отношению к детству, к сохранению традиционных семейных ценностей — я считаю, что это фундамент национальной безопасности в нашей стране», рассказала «Нашему городу» Елена Станиславская.
Напомним, что в этот совет входят популярные блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества. Так что контрастов там точно хватает.
Но обязательными условиями для вступления в совет являются: донорство, благотворительная деятельность и реклама сортировки мусора.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как эта девушка-блогер начала музыкальную карьеру и записала первый сингл.