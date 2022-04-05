Насколько сильно изменились цены на продукты в Тюменской области за 10 лет

В Тюменской области, как и по всей России, за последнее десятилетие сильно изменились цены на продукты и товары первой необходимости. Они выросли более, чем на 10%. «Наш Город» проанализировал, сколько стоила базовая продуктовая корзина в 2012 году, и сколько она стоит сейчас.

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