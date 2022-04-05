Насколько сильно изменились цены на продукты в Тюменской области за 10 лет

В потребительскую корзину в редакции 2012 года входили хлебные продукты, в том числе мука, макаронные изделия, хлеб, крупы и бобовые, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо- и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, растительное масло и прочие жиры, прочие продукты — соль, чай, специи. Для сравнения также будут учтены цены за литр бензина в 2012 и в 2022 годах.
Хлеб: в 2012 году в Тюменской области хлебные изделия из пшеничной муки за килограмм стоили больше, чем в среднем по регионам УрФО. На марта 2022 года эта позиция сохранилась. Если 10 лет назад кг хлеба стоил 36.67 рублей, то теперь покупка обойдется в 96.08 рублей. Темп прироста составил 162,01%.
Картофель: 10 лет назад, по данным Информационно-аналитической системы мониторинга ЯНАО, килограмм картофеля в магазинах Тюменской области стоил 17.05 рублей. В марте 2022 года за такую цену картофель уже не найти — кг обойдется в 53.8 рублей. Тем самым, прирост 215,54%.
Овощи: в категории овощей будем учитывать лук, морковь и капусту, по килограмму каждый. Цена на кг лука за 10 лет выросла с 19,07 рублей до 42,78 рублей (+124,33%).
Морковь в 2012 году стоила 25,99 рублей, сейчас — 65,20 рублей, что составляет прирост 150,87%. Белокочанная капуста в 2012 году стоила 14,4 руб., сегодня её цена примерно 83,90 руб. за килограмм (+481,02%).
Фрукты: для иллюстрации категории фруктов можно взять яблоки. Килограмм яблок 10 лет назад тюменцу обошелся бы в 78,76 рублей, но в 2022 году за него придется выложить 142,94 рубля (+81,49%).
Сахар: в марте 2022 года сахар стал по-настоящему дефицитным товаром. В некоторых магазинах полки с сахаром долго пустовали, но сейчас, к счастью, эта проблема уже решена. В 2012 году сахар-песок стоил 40,58 рублей, а в 2022 году цена выросла до 76,89 рублей (+89,48%).
Яйца и молоко: десяток куриных яиц в 2012 году стоил 43,23 рубля, а сейчас цена составляет 98,3 рублей. Однако с начала 2022 года стоимость 10 штук яиц снизилась 1,39%.
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в 2012 году за литр стоило 43,95 руб. По данным ИАС Мониторинг Ямал, сейчас в Тюменской области литр такого же молока стоит 90,87 рублей.
Однако на прилавках магазинов можно найти и более дешевые варианты. Например, в магазине «Магнит» такое молоко может стоить в пределах 60-ти рублей. Но стоит учесть, что за это десятилетие производители уменьшили объем упаковок — придется постараться, чтобы найти ровно литровую упаковку. Также товары начали измерять в граммах.
Мясо и рыба: говядина (кроме бескостного мяса) за кг в 2012 году стоила 260,33 рублей, а теперь такой же вес мяса стоит 515,53 рублей. Если брать для примера курицу (кроме окорочков), то цена выросла с 141,12 руб. до 230,89 руб.
В категории «Рыба» будет учитываться рыба замороженная неразделанная, один килограмм. 10 лет назад она стоила 122,13 руб., а сейчас подорожала до 280,21 руб.
Масло растительное: в 2012 году 1 кг подсолнечного масла обходился жителям Тюменской области в 81,73 руб., в 2022 году же цена выросла до 134,41 руб. С этим товаром такая же проблема, как и с молоком — объем или вес продаваемого продукта уменьшили.
Соль, чай: килограмм соли тоже подорожал — с 11,18 руб. в 2012 году до 21,21 руб. в 2022 году.
Что касается чая, то немногие закупают его килограммами, а статистика цен ведется именно в килограммах. В одном чайном пакетике в среднем 2 гр. заварки, соответственно, в упаковке из 100 пакетиков его порядка 200 грамм.
В 2012 году 200 гр. черного байхового чая стоили 68,69 руб., а к марту 2022 года те же 200 гр. чая стали стоить 252,57 рубля
Бензин: в конце 2012 года бензин АИ-92 стоил 28,06 рублей за литр. За прошедшие 10 лет цена на него значительно изменилась — выросла до 46,60 рублей за литр.
Судя по приведенным данным, товары из продуктовой корзины прилично подорожали. Некоторые категории товаров подорожали за счет уменьшения веса или объема. Но не стоит забывать, что за 10 лет выросли и зарплаты местных жителей.
В 2012 году средняя заработная плата равнялась 28,8 тыс. рублей, а в 2022 году же средняя зарплата жителя Тюменской области составила 52,6 тыс. рублей.