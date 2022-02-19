Инвесторы реализуют два проекта комплексного развития территории Тюмени за 8 лет

Подписаны два соглашения с инвесторами на комплексное освоение территории в Тюмени. Один участок площадью 24 га расположен на Лесобазе, второй на 13 га в районе Мыса. По сообщению Инфоцентра областного правительства, комплексное развитие территории предполагает не просто снос старого фонда и появление новых домов.

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