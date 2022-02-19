Инвесторы реализуют два проекта комплексного развития территории Тюмени за 8 лет

Это настоящий девелопмент, когда возле многоэтажек появляются детские сады, школы, транспортная инфраструктура. Именно эту работу предстоит сделать двум инвесторам.
Первый участок находится в районе улицы Камчатской на Лесобазе, здесь почти 24 га, ранее сообщалось, что инвестором выступит компания «Энко». Срок контракта составляет восемь лет.
Второй участок — 13 га в районе улицы Жуковского и озера Песьяного на Мысу, застройщиком выступит «Звезда». Контракт подписан на пять лет.
Общий ввод жилья составит 400 тысяч квадратных метров, заселятся 2,5 тысячи тюменских семей. Из общего фонда выделят 33 тысячи «квадратов» под расселение из ветхих и аварийных домов.
В правительстве сообщают, что запланированы аналогичные контракты еще по семи территориям в областной столице, также инвесторов привлекут в Тюменский район и Тобольск.
Напомним, в Тюмени реализуют инвестпроекты на сумму 211 млрд рублей. В число этих проектов входит развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также строительство новых геотермальных курортов и отелей. Кроме того, с помощью вложений инвесторов в регионе собираются создать племенной репродуктор индейки и четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро».