nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на улице Ирбитской продадут 8 га земли для реновации

20 декабря 2021, 12:37
Фото: 1Mi
В районе Дома Обороны продают участки для застройки, сообщает ДОМ.РФ.

На данный момент они выставлены на торги, начальная цена – 52 млн рублей.

Эксперты отмечают, что данная земля рассчитана на реновацию, всего на улице Ирбитской продадут 8 га. Аукцион состоится 24 декабря.

Ранее «Наш город» сообщал, что в в нашем городе уже заключен один подобный договор — на застройку района Лесобазы. Здесь располагается большое количество старых деревянных строений, в которых уже давно не делали капремонт. На 23,9 га предусмотрен снос и расселение 33 домов. Недавно аукцион на право застройки в районе Ставропольской и Жуковского выиграл застройщик «Звезда».

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25