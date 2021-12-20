В Тюмени на улице Ирбитской продадут 8 га земли для реновации

Ранее «Наш город» сообщал, что в в нашем городе уже заключен один подобный договор — на застройку района Лесобазы. Здесь располагается большое количество старых деревянных строений, в которых уже давно не делали капремонт. На 23,9 га предусмотрен снос и расселение 33 домов. Недавно аукцион на право застройки в районе Ставропольской и Жуковского выиграл застройщик «Звезда».