В Тюмени на улице Ирбитской продадут 8 га земли для реновации

На данный момент они выставлены на торги, начальная цена – 52 млн рублей.
Эксперты отмечают, что данная земля рассчитана на реновацию, всего на улице Ирбитской продадут 8 га. Аукцион состоится 24 декабря.
Ранее «Наш город» сообщал, что в в нашем городе уже заключен один подобный договор — на застройку района Лесобазы. Здесь располагается большое количество старых деревянных строений, в которых уже давно не делали капремонт. На 23,9 га предусмотрен снос и расселение 33 домов. Недавно аукцион на право застройки в районе Ставропольской и Жуковского выиграл застройщик «Звезда».