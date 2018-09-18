На пути к новоселью: «Чемпионский» завершает строительство первых домов

Хорошая новость и для тех, кто откладывал приобретение жилья до настоящего момента. Еще есть возможность приобрести квартиру в одном из самых привлекательных микрорайонов города, в ЖК "Чемпионском". Тем более сейчас, когда застройщик уже доказал свою надежность и предлагает выгодные акции.
С приближением срока сдачи ГП-1, квартир остается все меньше. Действующее предложение: кладовая в подарок при покупке двухкомнатной квартиры с просторной кухней-гостиной - стало одним из самых востребованных.
Семейные тюменцы отдает предпочтение удобной планировке, закрытой территории дома, спортивному оснащению зон отдыха, отсутствию машин во дворе и близкому расположению школы. Въехать в новые квартиры жильцы смогут уже в ближайшее время: ГП-1 практически готов к приему новоселов, а в ГП-2 строительные работы находятся на завершающей стадии.
Особое внимание группа компаний «B72» уделяет благоустройству и тому, чтобы жизнь в «Чемпионском» была комфортной для всех. На данный момент уровень земли уже поднят на необходимую отметку, таким образом вход в подъезд находится на одном уровне с землей, нет необходимости подниматься по лестнице.
Для того, чтобы дольщики и потенциальные покупатели смогли сами увидеть темп и качество строительства, каждый месяц в «Чемпионском» проводится «День дольщика». В рамках мероприятия тюменцы могут посетить демонстрационный этаж, рассмотреть планировку своей будущей квартиры, а также задать все интересующие вопросы представителям «B72».
Примечательно, что дольщики могут не только оценивать результат работы строителей, но и участвовать в принятии решений на разных этапах. Например, не так давно проводился опрос относительно выбора цветового оформления подъездов, а на минувшем «Дне дольщика» гости уже смогли оценить результат и остались им довольны.
Кстати, убедиться в том, что микрорайон находится в пяти минутах от центра, застройщик предлагает бесплатным такси. Достаточно позвонить в офис, и специальный автомобиль доставит вас прямо к «Чемпионскому», который уже совсем в скором времени наполнится энергией и счастливыми жителями.