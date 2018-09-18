На пути к новоселью: «Чемпионский» завершает строительство первых домов

Хорошая новость и для тех, кто откладывал приобретение жилья до настоящего момента. Еще есть возможность приобрести квартиру в одном из самых привлекательных микрорайонов города, в ЖК "Чемпионском". Тем более сейчас, когда застройщик уже доказал свою надежность и предлагает выгодные акции.