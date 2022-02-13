В Голышманово Тюменской области водитель попытался сбежать от инспекторов ГИБДД

Из всей массы водителей нашли только одного пьяного, и за ним пришлось гнаться. 47-летний гонщик со стажем попытался развернуться на снежной дороге и уйти от преследователей, когда заметил группу инспекторов у себя на пути. Когда его догнали, то нашли в дыхании 0,27 мг алкоголя.