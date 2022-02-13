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В Голышманово Тюменской области водитель попытался сбежать от инспекторов ГИБДД

13 февраля 05:41
Фото: ГИБДД Тюменской области
Молодой водитель пытался убежать от сплошной проверки, которую тюменская ГИБДД устроила на дрогах области. Его задержали.
Сюжет
Тюмень

Всего в Голышманово досмотрели 89 машин, лично работами руководил и. о. начальника территориального ответвления Виталий Артюх.

Из всей массы водителей нашли только одного пьяного, и за ним пришлось гнаться. 47-летний гонщик со стажем попытался развернуться на снежной дороге и уйти от преследователей, когда заметил группу инспекторов у себя на пути. Когда его догнали, то нашли в дыхании 0,27 мг алкоголя.

По словам нарушителя, он пил спирт не в тот день, а днем раньше. Однако это не помешало инспекторам отбуксировать его авто на стоянку для штрафников.

Напомним, сплошные проверки на трезвость — традиционное мероприятие от областного ГИБДД. Проходит по вечерам выходного дня, вчера в Тюмени была на улице Мельникайте-Дружбы. Где будет сегодня — держат в тайне.

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