Сплошная проверка ГИБДД в субботу проходит в Тюмени на улице Мельникайте

Суть сплошных проверок — в максимальном охвате проезжающего потока транспорта. Проверки устраивают в местах высокого трафика, заранее о точках не предупреждают.
Ранее пресс-служба ГИБДД только распространила сведения, что проверят будут в выходные дни 12 и 13 февраля. Целью инспекторов является профилактика пьяного вождения, так называемая акция «Трезвый водитель».
Отмечается, что проблема пьяной езды актуальна для города. Уже в текущем году пьяные водители стали участниками 13 ДТП, в одном из них погиб человек. Последняя проверка в первых числах января помогла обнаружить два десятка нетрезвых водителей, кроме того порядка сорока правонарушений было установлено параллельно.