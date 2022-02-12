nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сплошная проверка ГИБДД в субботу проходит в Тюмени на улице Мельникайте

12 февраля 18:56
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
По сообщениям пользователей «ВКонтакте», несколько десятков инспекторов ГИБДД в вечернее время досматривают автомобили на спуске с моста по улице Мельникайте в сторону улицы Дружбы.
Сюжет
Тюмень

Суть сплошных проверок — в максимальном охвате проезжающего потока транспорта. Проверки устраивают в местах высокого трафика, заранее о точках не предупреждают.

Ранее пресс-служба ГИБДД только распространила сведения, что проверят будут в выходные дни 12 и 13 февраля. Целью инспекторов является профилактика пьяного вождения, так называемая акция «Трезвый водитель».

Отмечается, что проблема пьяной езды актуальна для города. Уже в текущем году пьяные водители стали участниками 13 ДТП, в одном из них погиб человек. Последняя проверка в первых числах января помогла обнаружить два десятка нетрезвых водителей, кроме того порядка сорока правонарушений было установлено параллельно.

Материалы по теме
В Тюмени прошли «сплошные проверки» водителейГИБДД в Тюмени в выходные проведет сплошную проверку на трезвостьВ Тюмени полицейская машина врезалась в «ниссан» на Мельникайте — Харьковской
#Новости#Аварии#Инспекторы гибдд#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Пьяная езда#Жертвы ДТП#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25