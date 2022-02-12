Сплошная проверка ГИБДД в субботу проходит в Тюмени на улице Мельникайте

Отмечается, что проблема пьяной езды актуальна для города. Уже в текущем году пьяные водители стали участниками 13 ДТП, в одном из них погиб человек. Последняя проверка в первых числах января помогла обнаружить два десятка нетрезвых водителей, кроме того порядка сорока правонарушений было установлено параллельно.