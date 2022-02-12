В Тюмени полицейская машина врезалась в «ниссан» на Мельникайте — Харьковской

Напомним, что субботняя погода создала тяжелые дорожные условия по всей Тюмени. Ранним утром легковушку выкинуло на ограждения путепровода над Червишевским трактом. Позднее столкновение с участием «газели» привело к блокировке движения на Старом Тобольском тракте в районе деревень.