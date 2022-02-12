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В Тюмени полицейская машина врезалась в «ниссан» на Мельникайте — Харьковской

12 февраля 10:56
Фото: Nashgorod.ru
Экипаж полиции столкнулся с легковой машиной в субботу в Тюмени. Авария произошла на улице Мельникайте в районе перекрестка с Харьковской. Вторая машина потеряла колесо.
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Тюмень

В результате столкновения легковой экипаж полиции получил царапины кузова, внедорожник «ниссан» лишился переднего колеса. На место ДТП приехали сразу две машины ГИБДД, официального комментария от ведомства пока нет.

Фото: nashgorod.ru

Напомним, что субботняя погода создала тяжелые дорожные условия по всей Тюмени. Ранним утром легковушку выкинуло на ограждения путепровода над Червишевским трактом. Позднее столкновение с участием «газели» привело к блокировке движения на Старом Тобольском тракте в районе деревень.

Фото: nashgorod.ru

Переметы, который появляются из сугробов рыхлого снега, считаются наиболее коварным препятствием для неподготовленных водителей.

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