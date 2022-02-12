В Тюмени полицейская машина врезалась в «ниссан» на Мельникайте — Харьковской

В результате столкновения легковой экипаж полиции получил царапины кузова, внедорожник «ниссан» лишился переднего колеса. На место ДТП приехали сразу две машины ГИБДД, официального комментария от ведомства пока нет.
Напомним, что субботняя погода создала тяжелые дорожные условия по всей Тюмени. Ранним утром легковушку выкинуло на ограждения путепровода над Червишевским трактом. Позднее столкновение с участием «газели» привело к блокировке движения на Старом Тобольском тракте в районе деревень.
Переметы, который появляются из сугробов рыхлого снега, считаются наиболее коварным препятствием для неподготовленных водителей.