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В Тюмени сложные дорожные условия из-за переметов

12 февраля 07:29
Фото: Nashgorod.ru
Переметы считаются одним из самых опасных явлений на заснеженной трассе.
Сюжет
Тюмень

Специалисты называют переметы, или снежные сугробы, нанесенные ветром на проезжую часть, одним из самых неприятных препятствий для водителей. Если не знаешь, как правильно проезжать такую кучу, может занести и утащить на соседние авто.

Фото: nashgorod.ru

Инструкторы советуют проезжать перемет только на прямых колесах, не вращать рулем из стороны в сторону, потому что снег не только объемный, но и скользит. Лучшим вариантом оставить позади такую неприятность — объехать ее вовсе, но если не получается, надо снизить скорость и пересекать участок с холодной головой и стальными нервами.

Не стоит бояться повредить подвеску, поцарапать дно машины или бампер. Свежий снег мягкий и рыхлый, в отличие от кузова соседней машины или ограждения.

Напомним, в субботу утром машину вынесло на металлическое ограждение на объездной дороге в Тюмени. Это место уже называют проклятым из-за постоянных аварий.

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