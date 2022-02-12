В Тюмени сложные дорожные условия из-за переметов

Специалисты называют переметы, или снежные сугробы, нанесенные ветром на проезжую часть, одним из самых неприятных препятствий для водителей. Если не знаешь, как правильно проезжать такую кучу, может занести и утащить на соседние авто.
Инструкторы советуют проезжать перемет только на прямых колесах, не вращать рулем из стороны в сторону, потому что снег не только объемный, но и скользит. Лучшим вариантом оставить позади такую неприятность — объехать ее вовсе, но если не получается, надо снизить скорость и пересекать участок с холодной головой и стальными нервами.
Не стоит бояться повредить подвеску, поцарапать дно машины или бампер. Свежий снег мягкий и рыхлый, в отличие от кузова соседней машины или ограждения.
Напомним, в субботу утром машину вынесло на металлическое ограждение на объездной дороге в Тюмени. Это место уже называют проклятым из-за постоянных аварий.