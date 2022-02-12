В Тюмени сложные дорожные условия из-за переметов

Инструкторы советуют проезжать перемет только на прямых колесах, не вращать рулем из стороны в сторону, потому что снег не только объемный, но и скользит. Лучшим вариантом оставить позади такую неприятность — объехать ее вовсе, но если не получается, надо снизить скорость и пересекать участок с холодной головой и стальными нервами.