В Тюмени водители «ковидных бригад» остановили работу из-за невыплат зарплаты

«Водители, заканчивайте работу и везите врачей на базу. Мы свои часы по договору (3390 часов!!!) отработали, не получив за это ни копейки, да и в оплате сверхурочных нам руководство поликлиники № 4 только что отказало. Они обещают, что оплата за декабрь и январь будет произведена до середины февраля. Но это мягко говоря не точно. Это был худший подряд с лучшим коллективом.»