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В Тюмени водители «ковидных бригад» остановили работу из-за невыплат зарплаты

5 февраля 08:00
Фото: 1Mi
По сообщению водителей, работающих с 4-й поликлиникой Тюмени, они не получали деньги с декабря. Руководство поликлиники неоднократно обещало закрыть долги. Водители работают по договору с фирмой-подрядчиком уже много лет.
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Тюмень

В редакцию «Нашего города» обратился один из водителей тюменской неотложной помощи. По его словам, он и его коллеги, работающие с 4-й поликлиникой Тюмени, не получают зарплату с декабря. Поэтому они вынуждены объявить забастовку, которая способна привести к трагедии.

В водительском чате было опубликовано объявление:

«Водители, заканчивайте работу и везите врачей на базу. Мы свои часы по договору (3390 часов!!!) отработали, не получив за это ни копейки, да и в оплате сверхурочных нам руководство поликлиники № 4 только что отказало. Они обещают, что оплата за декабрь и январь будет произведена до середины февраля. Но это мягко говоря не точно. Это был худший подряд с лучшим коллективом.»

Всё это время (декабрь, январь и начало февраля) все водители мало того, что не получили ни копейки за свою работу, так ещё и машины обслуживали и заправляли за свой счёт. И всякий, кто попытается объявить водителей виновниками трагедии, будет обычным демагогом и лжецом, — написал в своем аккаунте водитель «ковидной бригады» Игорь Бот.

Городская поликлиника №4 является одной из самых крупных, находится в центре Тюмени по адресу Максима Горького, 39. В ее составе шесть филиалов, в том числе два детских, три терапевтических и дневной стационар. На фоне обострения ковидной ситуации здесь запущен круглосуточный прием граждан с признаками ОРВИ.

Врачи обслуживают жителей Центрального округа Тюмени, всего выделен 21 терапевтический участок в квадрате улиц Харьковской-50 лет Октября, Холодильной, 50 лет ВЛКСМ и Профсоюзной.

По примерным подсчетам число жителей, кто обращается за медпомощью в 4-ю поликлинику, превышает 100 тысяч человек.

Нынешний главный врач поликлиники Наталья Шанаурина приступила к обязанностям в июле 2021 года. Ранее она работала директором Центра реабилитации ФСС РФ “Тараскуль” и неоднократно попадала в скандальные ситуации, связанные с коллективом и земельными участками вокруг санатория.

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