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Депутаты Тюменской гордумы сняли полномочия с Олега Касьянова

23 декабря 2021, 06:22
Фото: 1Mi
Депутаты Тюменской гордумы сняли полномочия с Олега Касьянова
Сегодня, 23 декабря, на заседании Тюменской городской Думы парламентарии почтили минутой молчания и прекратили полномочия депутата Олега Касьянова, который скончался 5 декабря.
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Тюмень

Такое решение было принято политиками единогласно в связи со смертью депутата городского парламента, который состоял в партии «ЛДПР», а также входил в две городские комиссии: по общественному самоуправлению, и по градостроительству и землепользованию.

«По причине кончины Олега Касьянова проект решения о прекращении полномочий депутата внесён», — сообщил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

Напомним, Олег Никандрович Касьянов скончался в начале декабря — 5 числа, после продолжительной болезни. Политику было 54 года.

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