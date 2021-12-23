Депутаты Тюменской гордумы сняли полномочия с Олега Касьянова

Такое решение было принято политиками единогласно в связи со смертью депутата городского парламента, который состоял в партии «ЛДПР», а также входил в две городские комиссии: по общественному самоуправлению, и по градостроительству и землепользованию.
«По причине кончины Олега Касьянова проект решения о прекращении полномочий депутата внесён», — сообщил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.
Напомним, Олег Никандрович Касьянов скончался в начале декабря — 5 числа, после продолжительной болезни. Политику было 54 года.