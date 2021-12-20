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Определена дата заседания Тюменской городской Думы

20 декабря 2021, 11:38
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
Проект повестки, список приглашенных и формат проведения заседания 23 декабря обсудили на Совете Думы.
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Тюмень

Депутаты поддержали включение в проект повестки вопросов, предложенных постоянными комиссиями, утвердили список приглашенных и предусмотрели использование в работе режима ВКС. С информацией «Об итогах деятельности Тюменской городской Думы за 2021 год» выступит председатель Евгений Заболотный.

Депутаты по своему усмотрению примут участие в работе очно или по видеоконференцсвязи. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте в разделе «Заседания online».

Заседание Тюменской городской Думы состоится 23 декабря в Большом зале по адресу: ул. Первомайская, 20 и пройдет в соответствии с ограничительными мерами, предусмотренными постановлением правительства Тюменской области 12-п. Начало в 10.00.

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#Новости#Гордума#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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