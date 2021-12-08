За 11 месяцев этого года депутатам Тюменской гордумы поступило более 2200 обращений

Так, депутат по просьбе горожан добился обустройства остановочного комплекса возле госпиталя «Мать и дитя» в удобном для пациентов медучреждения месте. При содействии народного избранника обновили асфальтовое покрытие тротуара и оборудовали новую пешеходную дорожку в Восточном округе. Возле детского сада № 95 кронировали деревья, а зеленые насаждения на М. Горького, Щорса и Елизарова включили в план работ на 2022 год.