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За 11 месяцев этого года депутатам Тюменской гордумы поступило более 2200 обращений

8 декабря 2021, 04:20
Фото: pexels.com
С начала текущего года депутатам Гордумы поступило более 2200 обращений. Народные избранники дали тюменцам 1434 устных и 829 письменных ответов на вопросы различной тематики.

Так, депутат по просьбе горожан добился обустройства остановочного комплекса возле госпиталя «Мать и дитя» в удобном для пациентов медучреждения месте. При содействии народного избранника обновили асфальтовое покрытие тротуара и оборудовали новую пешеходную дорожку в Восточном округе. Возле детского сада № 95 кронировали деревья, а зеленые насаждения на М. Горького, Щорса и Елизарова включили в план работ на 2022 год.

Отсутствие отопления, неправильное размещение контейнерных площадок, несанкционированные свалки, неисправный домофон, пришедшие в негодность МАФы — вопросы, напрямую влияющие на уровень комфорта, тюменцы адресуют депутатам регулярно.

«Комфортная городская среда определяется множеством факторов. Изношенные сети грозят коммунальными инцидентами, плохие дороги и отсутствие тротуаров затрудняют перемещение автомобилистов и пешеходов, разросшиеся деревья угрожают безопасности горожан и могут нанести ущерб имуществу, сломанные качели во дворе заставляют мам с малышами искать место для игр вдали от дома. В вопросах благоустройства нет мелочей, поэтому депутаты не оставляют без внимания ни одно обращение жителей»,говорит председатель Думы Евгений Заболотный.

Более трети поступивших народным избранникам обращений решено положительно, по остальным даны исчерпывающие консультации. 15 обращений тюменцев остаются на депутатском контроле.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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