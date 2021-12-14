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Стекачев: Дума Иркутска органично дополняет работу мэрии

14 декабря 2021, 14:03
Фото: irkduma
Председатель городской Думы Иркутска Евгений Стекачев, во время пресс-конференции по итогам уходящего года прокомментировал бюджетные расходы 2021 года и участие депутатов в формировании и исполнении статей главного финансового документа города.

Также он рассказал журналистам, на что пошли полученные избирательными округами деньги, выделенные в рамках мероприятий к 360-летию Иркутска, пишет irkutskmedia.

По словам Стекачева, в последние 2 года депутатский корпус и мэрия наладили конструктивную работу. Конструктив заключается в разделении ответственности по ключевым вопросам и нахождении компромиссов, устраивающих обе стороны. Это касается и бюджета. Депутаты теперь не просто голосуют за него, но и активно корректируют.

Например, в бюджет 2021 года была включена важная статья о выполнении вынесенных целому ряду детсадов и школ предписаний. Они касались ремонта. На начало года этих предписаний накопилось больше чем на 200 млн рублей. Тогда же в городской бюджет заложили около 30 млн рублей по данному направлению.

Стекачев сообщил, что депутаты добились выделения рекордной для Иркутска суммы на устранение вынесенных предписаний – 115 млн рублей. Они решили, что нужно закрыть вопрос за ближайшие пару лет. Однако пока закрываются одни предписания, возникают другие. Поэтому без увеличения финансирования разобраться с проблемой не получится.

Рассказал спикер Иркутской Думы и о дополнительных средствах, выделенных депутатским округам в рамках мероприятий, посвященных 360-летию города. Каждый округ получил по 10 млн рублей.

11 лет назад, когда Иркутск отмечал 350-летний юбилей, депутатские округа также получили допсредства. Тогда был получен положительный опыт привлечения активных горожан к распределению этих денег. Благодаря активистам были отремонтированы дороги в частном секторе и внутри кварталов, построены спортплощадки, решены другие проблемы.

Аналогичным образом поступили в 2021 году. Люди активно включились в решение вопроса по наиболее важным проблемам, требующим немедленного финансирования.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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