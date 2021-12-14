Стекачев: Дума Иркутска органично дополняет работу мэрии

Например, в бюджет 2021 года была включена важная статья о выполнении вынесенных целому ряду детсадов и школ предписаний. Они касались ремонта. На начало года этих предписаний накопилось больше чем на 200 млн рублей. Тогда же в городской бюджет заложили около 30 млн рублей по данному направлению.