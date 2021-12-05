Умер депутат Тюменской городской думы Олег Касьянов

О смерти депутата сообщил на своей странице в Instagram и председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.
Олег Касьянов окончил в 1987 году Тюменское военно-инженерное командное училище.
В последнее время он занимался риэлторским бизнесом, был вице-президентом некоммерческого партнерства «Объединение риелторов Тюменской области» и участвовал в избирательной кампании в Тюменскую областную Думу по Калининскому округу.
Прощание с Олегом Никандровичем Касьяновым состоится 8 декабря с 12 до 14 часов по адресу: ул. Одесская, 32.