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Умер депутат Тюменской городской думы Олег Касьянов

5 декабря 2021, 18:16
Олег Никандрович Касьянов сегодня скончался после продолжительной болезни, об этом рассказала "Нашему городу" помощник депутата Олеся Литвинова, ей в свою очередь сообщила супруга Олега Касьянова. Депутату городской Думы фракции ЛДПР было 54 года, он руководил собственной фирмой, которая оказывала риэлторские услуги.

О смерти депутата сообщил на своей странице в Instagram и председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.

Олег Касьянов окончил в 1987 году Тюменское военно-инженерное командное училище.

В последнее время он занимался риэлторским бизнесом, был вице-президентом некоммерческого партнерства «Объединение риелторов Тюменской области» и участвовал в избирательной кампании в Тюменскую областную Думу по Калининскому округу.

Прощание с Олегом Никандровичем Касьяновым состоится 8 декабря с 12 до 14 часов по адресу: ул. Одесская, 32.

#Новости#Максим Карпиков#Политика
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