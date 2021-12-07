nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский хоспис открылся после ремонта

7 декабря 2021, 11:56
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюмени хоспис на время ремонта приостанавливал свою работу. Учреждение было перепрофилировано, проведены все необходимые коммуникации и удобства для пациентов. Теперь учреждение вновь возобновило свою деятельность.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка повлияла не только на врачей, но и на медицинские учреждения.

Так, в Тюмени свою работу возобновил хоспис, который до этого был закрыт на ремонт. Учреждение необходимо было перепрофилировать под паллиативных пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

«Ремонт проводился так, чтобы потом можно было работать и в условиях моногоспиталя, и в обычном режиме. Была проведена перепланировка. Разделены зоны административного и медицинского персонала. Также сделано отделение, в котором можно больных госпитализировать сразу в «красную» зону. Помимо этого, сделаны две палаты для пациентов, которые могут в какой-то мере обслуживать себя самостоятельно»,

- рассказала главный врач ГАУЗ ТО «Хоспис». Ирина Ревнивых.

Материалы по теме
Переболевшим тюменцам отказывают в вакцинации от коронавирусаЗа сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 46 детейШтамм коронавируса «омикрон» выявили у двух россиян
#Новости#Больница#Департамент здравоохранения#Пациенты#Коронавирус#Медицина#Ремонт#Здравоохранение#Врачи#Болезни#Вирусы#Тюмень#Екатерина Байкалова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25