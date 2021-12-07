Тюменский хоспис открылся после ремонта

«Ремонт проводился так, чтобы потом можно было работать и в условиях моногоспиталя, и в обычном режиме. Была проведена перепланировка. Разделены зоны административного и медицинского персонала. Также сделано отделение, в котором можно больных госпитализировать сразу в «красную» зону. Помимо этого, сделаны две палаты для пациентов, которые могут в какой-то мере обслуживать себя самостоятельно»,