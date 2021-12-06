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За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 46 детей

6 декабря 2021, 09:35
Фото: 1Mi
За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 46 детей
За прошедшие 24 часа в регионе зарегистрированы 307 новых инфицированных, из них 46 — юные пациенты с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 82 739 инфицированных.

«Поправились и выписаны из медучреждений 270 пациентов. Всего за весь эпидемиологический период домой вернулись 64 454 бывших больных», — уточнили в оперштабе.

Однако, 26 заражённых вирусом в тяжёлом состоянии. Они остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Также 35 125 тюменцев находятся под наблюдением врачей.

На сегодняшний день, 6 декабря, в Тюменской области прививки получили 925 638 человек, в том числе полный курс вакцинации закончили 812 549 жителей региона.

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