Работники общепита Тюмени обратились к губернатору с просьбой отменить QR-коды

Предприниматель сети тюменских кафе рассказал в своём Инстаграм, что 1134 подписи на 65 листах сотрудников общественного питания города Тюмени направлены губернатору и в Роспотребнадзор.
Обращаясь к властям, представители сферы отметили, что понимают всю важность соблюдения профилактических мер — на работе они находятся по 12 часов в масках, постоянно проводят дезинфекцию и вакцинировали всех сотрудников. Однако, в связи с новыми ограничениями, а именно введениями QR-кодов, опасаются падения этой сферы.
«Уже сейчас в тех кафе и ресторанах, которые работают в ТРЦ, падение выручки составляет от 60 до 80% от показателей сентября-октября, когда их можно было посещать без предъявления QR-кодов. И мы можем уже сейчас утверждать, что введённая система QR-кодов и временных ограничений по работе заведений общественного питания являются для всех катастрофой», — говорится в обращении.
Также бизнесмены и сотрудники предприятий подчеркнули, что находятся на грани потери рабочих мест и снижения зарплаты, ведь всё это напрямую зависит от продаж.
И по всем этим причинам обращающиеся к властям люди просят отменить QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
Напомним, что с ноября в кафе, находящиеся в ТРЦ, попасть можно только при предъявлении кода, а с 3 декабря эта мера вводится для всей сферы общественного питания.