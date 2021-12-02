Работники общепита Тюмени обратились к губернатору с просьбой отменить QR-коды

«Уже сейчас в тех кафе и ресторанах, которые работают в ТРЦ, падение выручки составляет от 60 до 80% от показателей сентября-октября, когда их можно было посещать без предъявления QR-кодов. И мы можем уже сейчас утверждать, что введённая система QR-кодов и временных ограничений по работе заведений общественного питания являются для всех катастрофой», — говорится в обращении.