Тюменцы по-разному отреагировали на смысл публичных слушаний

«Я действующий депутат, меня избрали люди. Избрали не по спискам, а по одномандатному округу. И я не могу никак повлиять на бюджет. Мне показали проект бюджета за две недели до комиссии, в начале ноября. Со мной должны советоваться, а на мой 22-й округ денег вообще ни копейки не выделяется. У нас есть программа „Комфортная среда“ (программа по благоустройству и формированию комфортной городской среды — прим. ред), я давно об этом говорил. Все завуалировано, никто ничего сказать толком не может. Деньги выделены, дворы не определены. Я как депутат на это повлиять не могу, люди и подавно не повлияют. Это мое мнение», — недоумевал Елагин.