Тюменцы по-разному отреагировали на смысл публичных слушаний

В качестве примера можно взять следующий случай. Совсем недавно прошло общественное обсуждение городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Больше половины актового зала ДТиС «Пионер» заполнили жители областной столицы. Есть предположение, что часть из них представляли бюджетные сферы. По крайней мере, этого опасались городские общественники.
Один из их представителей, Сергей, рассказал, что в прошлом году был на подобных слушаниях. По его мнению, работники бюджетных учреждений на слушания пришли «явно не по своей воле».
«300 человек голосуют почти единогласно за совершенно неадекватный бюджет. А в конце встаёт бабка из зала и говорит, какой хороший у нас бюджет давайте закончим слушания. Всё бюджетники голосуют, как им велят. Они зависимы от администрации и власти. И будут голосовать, как им скажут», — уверен наш собеседник.
Подобное предложение высказывал молодой человек в мае на публичных слушаниях по исполнению бюджета.
Директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук на эти примеры ответил следующим образом
«Ситуация с залом абсолютно непредсказуема. И вы видите, что люди сначала ругают, а потом говорят: „а в целом, одобряю“. Вот вам это не кажется странным? Мне не кажется. Поведение человека такое. Он может сидеть, не задавать вопросы, потом встать либо одобрить, либо сказать, что не согласен. За человек как можно отвечать?», — сказал чиновник.
О бесполезности данного мероприятия корреспонденту «Нашего города» заявлял депутат Тюменской городской думы от ЛДПР Дмитрий Елагин. Он сетовал на то, что ничего в бюджете поменять нельзя. Это не в силах ни ему как депутату, ни гражданам.
«Я действующий депутат, меня избрали люди. Избрали не по спискам, а по одномандатному округу. И я не могу никак повлиять на бюджет. Мне показали проект бюджета за две недели до комиссии, в начале ноября. Со мной должны советоваться, а на мой 22-й округ денег вообще ни копейки не выделяется. У нас есть программа „Комфортная среда“ (программа по благоустройству и формированию комфортной городской среды — прим. ред), я давно об этом говорил. Все завуалировано, никто ничего сказать толком не может. Деньги выделены, дворы не определены. Я как депутат на это повлиять не могу, люди и подавно не повлияют. Это мое мнение», — недоумевал Елагин.
По мнению тюменского экоактивиста Дмитрия Велижанина, публичные слушания проводить нужно, однако толку от этого мало. Он добавляет, что практика показывает, что к мнениям не прислушиваются, либо происходит манипуляция.
В качестве примера Велижанин приводит пример с ситуацией вокруг лога реки Тюменки, на месте которого власти хотят построить общежитие. Активист вспоминает, что на самых первых слушаниях присутствовало всего 14 человек, а в феврале этого года около 200.
«Все проголосовали за. Хотя опросы, которые есть в соцсетях, говорят о 80% именно не против строительства общежития, а против выбранного места. Пришли студенты, общественная палата, депутаты, преподаватели ТГУ. Пришли заведомо те, кому нужно общежитие. И люди голосуют. А потом, когда говорят, что пришло 180 человек, и все тюменцы — за. Ну, это манипулирование. Это подмена понятий. Большинство тюменцев все-таки против выбора именно этого места и стоимости. Потому что за эту стоимость можно построить 4-5 общежитий подобных, в другом месте», — уверяет Дмитрий Велижанин.
Он добавляет, что нужно прислушиваться к аргументированному мнению тюменцев.
«На слушания ходить нужно, и я хочу, чтобы много жителей ходило, но почему-то не ходят. В Тюмени это не развито. Жители не интересуются городом», — с сожалением говорит Велижанин.
В качестве еще одного примера он привел слушания по бюджету. Он упрекнул, что «ходят единицы, хотя это самый стратегический документ, который архиважный».
Противоположного мнения председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. По его мнению, проводить публичные слушания есть смысл. Он называет это важным элементом обсуждения ключевых вопросов городской жизни: бюджет, устав, градостроительная политика. А почему нет? Конечно, только надо понимать механизм и надо знать, как это делается.
Мы ежегодно обсуждаем трехлетний бюджет. Бюджет, который будет реализоваться в течение трех ближайших лет. Он постоянно корректируется. Сравните, какой бюджет был.
«Главное — предоставить людям возможность. И участвовать в выборах, и высказаться по поводу ключевых вопросов городской жизни. Такая возможность сегодня у всех есть. У нас каждое решение думы публично. Оно заранее выставляется на наших сайтах. Мы все время говорим об этом. Что у всех есть возможность внести изменения в решения Тюменской городской думы в ходе их обсуждения. Пожалуйста. И депутаты, и граждане могут это сделать. Хотят этого они — делают, не хотят, значит, их все устраивает», — уверяет Евгений Заболотный.
По словам уже бывшего кандидата на кресло депутата в областную думу от партии «Справедливой России» Максима Карпикова, каждый человек через публичные слушания без посредников влиять на гражданское общество, на политику, на бюджет. Он уверен, что власть через подобные мероприятия может услышать граждан.