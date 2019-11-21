Тюменская облдума проголосовала за дефицитный бюджет в первом чтении

Стоит отметить, что депутат облдумы Артем Зайцев в начале ноября обрушился с критикой на проект бюджета. Он назвал основной финансовый документ на 2020 год – шокирующим. Бюджет предполагает перекрыть крупный дефицит за счет выпуска гособлигаций и новых кредитов.