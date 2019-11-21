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Тюменская облдума проголосовала за дефицитный бюджет в первом чтении

21 ноября 2019, 10:52
Фото: 1Mi
Тюменская областная дума приняла в первом чтении бюджет на 2020 год с рекордным дефицитом в 57 млрд рублей.

В следующем году плановые доходы региона составят 163 млрд рублей, расходная часть более 219 млрд. Главной статьёй доходов является налог на прибыль организаций. Депутаты отмечают, что на социальную сферу будет потрачено 47% расходной части.

Депутат назвал шокирующим рекордный дефицит бюджета Тюменской области
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Стоит отметить, что депутат облдумы Артем Зайцев в начале ноября обрушился с критикой на проект бюджета. Он назвал основной финансовый документ на 2020 год – шокирующим. Бюджет предполагает перекрыть крупный дефицит за счет выпуска гособлигаций и новых кредитов.

#Новости#Областной бюджет#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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