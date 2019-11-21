Тюменская облдума проголосовала за дефицитный бюджет в первом чтении

В следующем году плановые доходы региона составят 163 млрд рублей, расходная часть более 219 млрд. Главной статьёй доходов является налог на прибыль организаций. Депутаты отмечают, что на социальную сферу будет потрачено 47% расходной части.
Стоит отметить, что депутат облдумы Артем Зайцев в начале ноября обрушился с критикой на проект бюджета. Он назвал основной финансовый документ на 2020 год – шокирующим. Бюджет предполагает перекрыть крупный дефицит за счет выпуска гособлигаций и новых кредитов.