Депутат в Тюмени обвинил избирком в нескромных зарплатах

Он пояснил, что на прошедших в сентябре довыборах каждый голос обошелся бюджету в 1,6 тыс. рублей. Юрий Юхневич также добавил, что члены участковых комиссий всего за несколько дней работы получили по 25 тыс. рублей. И это только начальная цифра.
Члены территориальных комиссий получили 105 тыс. рублей, еще 185 тыс. рублей выплатили в избиркоме Тюменской области.
Несмотря на то, что депутат беспокоится о бюджете региона, коллеги парламентария не поддержали. Так Владимир Ульянов из партии власти заявил, что сметы не были нарушены. Глеб Трубин от ЛДПР в свою очередь считает, что чем больше тюменцы зарабатывают, тем лучше, сообщает 72.ru.