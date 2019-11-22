Депутат в Тюмени обвинил избирком в нескромных зарплатах

Несмотря на то, что депутат беспокоится о бюджете региона, коллеги парламентария не поддержали. Так Владимир Ульянов из партии власти заявил, что сметы не были нарушены. Глеб Трубин от ЛДПР в свою очередь считает, что чем больше тюменцы зарабатывают, тем лучше, сообщает 72.ru.