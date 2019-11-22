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Депутат в Тюмени обвинил избирком в нескромных зарплатах

22 ноября 2019, 04:20
Фото: 1Mi
Депутат в Тюмени обвинил избирком в нескромных зарплатах
Депутат-коммунист Юрий Юхневич раскритиковал тюменский избирком за расходы из бюджета региона.
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Тюмень

Он пояснил, что на прошедших в сентябре довыборах каждый голос обошелся бюджету в 1,6 тыс. рублей. Юрий Юхневич также добавил, что члены участковых комиссий всего за несколько дней работы получили по 25 тыс. рублей. И это только начальная цифра.

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Члены территориальных комиссий получили 105 тыс. рублей, еще 185 тыс. рублей выплатили в избиркоме Тюменской области.

Несмотря на то, что депутат беспокоится о бюджете региона, коллеги парламентария не поддержали. Так Владимир Ульянов из партии власти заявил, что сметы не были нарушены. Глеб Трубин от ЛДПР в свою очередь считает, что чем больше тюменцы зарабатывают, тем лучше, сообщает 72.ru.

#Новости#Избирком#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Политика
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