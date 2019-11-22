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Тюменские бизнесмены получат из бюджета региона полтора миллиарда рублей

22 ноября 2019, 06:20
Фото: 1Mi
Тюменские бизнесмены получат из бюджета региона полтора миллиарда рублей
На портале правовой информации опубликовали стратегию развития предпринимательства в Тюменской области. Она рассчитана до 2025 года.
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Тюмень

Из документов следует, что из бюджета Тюменской области и федерального на поддержку малого и среднего бизнеса в следующем году направят почти 200 млн рублей. В период с 2021 по 2025 годы на эти же цели выделят еще порядка 800 млн рублей.

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Всего же за семь лет бизнесмены Тюменской области получат 1,4 млрд рублей, большая часть из которых (1,2 млрд рублей) из регионального бюджета. Из планов правительства области следует, что государственная поддержка предпринимателей увеличит число занятых в бизнесе до 263 тыс.

#Новости#Предприниматели#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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