Тюменские бизнесмены получат из бюджета региона полтора миллиарда рублей

Из документов следует, что из бюджета Тюменской области и федерального на поддержку малого и среднего бизнеса в следующем году направят почти 200 млн рублей. В период с 2021 по 2025 годы на эти же цели выделят еще порядка 800 млн рублей.
Всего же за семь лет бизнесмены Тюменской области получат 1,4 млрд рублей, большая часть из которых (1,2 млрд рублей) из регионального бюджета. Из планов правительства области следует, что государственная поддержка предпринимателей увеличит число занятых в бизнесе до 263 тыс.