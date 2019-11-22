В Тобольске прошли слушания по поводу создания совета по предпринимательству

На ней присутствовал глава города Максим Афанасьев, а также представители бизнеса, которые рассказали мэру о сложностях в ведении бизнеса и посетовали на недостаток обмена опытом. Все предприниматели, присутствовавшие на встрече - потенциальные члены совета.
В качестве еще одной проблемы, которую обсудили на рабочей встрече, предприниматели называют то, что бизнесмены не всегда понимают последствий совершаемых ими сделок и своих действий.
Максим Афанасьев, подводя итоги встречи, отметил, что проблемы предпринимателей необходимо также обсуждать на городском уровне.