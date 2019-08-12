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Posted 12 августа 2019, 10:42

Published 12 августа 2019, 10:42

Modified 19 августа, 16:28

Updated 19 августа, 16:28

В ТюмГУ не исправили нарушения пожарной безопасности

В ТюмГУ не исправили нарушения пожарной безопасности

12 августа 2019, 10:42
Фото: 1Mi.
В июле в тюменском госуниверситете прошла проверка выполнения предписаний от МЧС. В итоге на главного инженера завели административное дело.

Главное управление МЧС России по Тюменской области повторно проверило университет на устранение нарушений. Предписание на устранение семи нарушений было выдано еще в конце 2018 году.

Но с прошлого визита надзорной службы в учебном заведении нарушения не были ликвидированы.

Кроме того было выявлено еще одно нарушение.

Всего же нарушения касались превышение предельных показателей пожарной опасности, не соответствие оборудования правилам пожарной безопасности. Отсутствие автоматических установок пожаротушения, а также нарушения в обеспечении путей эвакуации.

По результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности в Тюменском государственном университете, на главного инженера завели административное дело.

На устранение нарушений учебному заведению дали 8 месяцев.

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