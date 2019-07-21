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Авиакомпанию Utair обвинили в неосновательном обогащении

21 июля 2019, 04:16
Фото: 1Mi
На авиакомпанию Utair подали иск в арбитражный суд Ханты-Мансийска и требуют с перевозчика 18 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

В качестве истца выступает московская компания «РУС ЭКС-ПЕРТ», которая занимается производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

Категория дела против авиакомпании - «О неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств». Иск был зарегистрирован 19 июля.

Ранее стало известно, что перевозчик может потерять крупную сумму из-за иска во Франции потерпевших рейса ATR-72. По словам адвокатов потерпевших, речь может идти о сотнях тысяч евро.

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