Авиакомпанию Utair обвинили в неосновательном обогащении

В качестве истца выступает московская компания «РУС ЭКС-ПЕРТ», которая занимается производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Категория дела против авиакомпании - «О неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств». Иск был зарегистрирован 19 июля.
Ранее стало известно, что перевозчик может потерять крупную сумму из-за иска во Франции потерпевших рейса ATR-72. По словам адвокатов потерпевших, речь может идти о сотнях тысяч евро.