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Utair может потерять крупную сумму из-за иска во Франции потерпевших рейса ATR-72

15 июля 2019, 05:10
Фото: pixabay.com
Представители потерпевших в катастрофе самолета ATR-72 под Тюменью рассказали, что шансы выиграть дело у Utair во французском суде близки к 100%.
Сюжет
Тюмень

Речь идет об иске потерпевших, которые уже получили компенсации в России, но остались ими недовольны. Когда им сказали, что размер выплат «соответствует российской отраслевой практике крупнейших авиакомпаний», они обратились в суд во Франции.

По словам Михаила Загайнова и Давида Кухалашвили, которые представляют интересы потерпевших, в суде, который пройдет в Европе, их клиенты могут рассчитывать на компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро, что в разы больше, чем они получили после суда, который прошел на территории России.

Адвокаты также рассказали, что возможность подать в суд на авиакомпанию в суд в Европе появилась у их клиентов из-за места производства самолета, который мог иметь конструктивные недостатки.

Авиакатастрофа рейса ATR-72 с самолетом авиакомпании Utair произошла 2 апреля 2012 года под Тюменью. Воздушное судно, рухнувшее на землю, вылетело из аэропорта Рощино. В результате трагедии погибли 29 пассажиров и четверо членов экипажа.

По словам следователей, авиакатастрофа произошла из-за обледенения. Самолет перед вылетом не был обработан специальными реагентами.

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#Новости#Катастрофы#Utair#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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