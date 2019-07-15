Utair может потерять крупную сумму из-за иска во Франции потерпевших рейса ATR-72

По словам Михаила Загайнова и Давида Кухалашвили, которые представляют интересы потерпевших, в суде, который пройдет в Европе, их клиенты могут рассчитывать на компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро, что в разы больше, чем они получили после суда, который прошел на территории России.