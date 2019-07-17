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Utair договорилась с кредиторами о погашении 13 млрд рублей по облигациям

17 июля 2019, 12:31
Фото: pixabay.com
Компания Utair договорилась с кредиторами о реструктуризации крупной части долга по облигациям. Представители авиакомпании отмечают, что переговоры прошли 15 июля.

Облигации ООО «Финанс-Авиа» реструктуризированы на 13 млрд рублей. Держатели ценных бумаг согласились с предложением представителей Utair. Отмечается, что это важный шаг к финансовой устойчивости компании. В настоящее время проводятся переговоры с другими кредиторами.

СМИ отмечают, что общая задолженность организации составляет около 74 млрд рублей. Почти 8% акций перевозчика принадлежит Тюменской области. В 2019 году авиакомпания приостановила выплаты по своим долгам поставив в приоритет оплату работы сотрудников и техническую безопасность самолетов. Сообщалось, что это решение является временным до начала летнего сезона отпусков.

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#Новости#Utair#Долги#Александр Мязин#Экономика
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