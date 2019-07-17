Utair договорилась с кредиторами о погашении 13 млрд рублей по облигациям

СМИ отмечают, что общая задолженность организации составляет около 74 млрд рублей. Почти 8% акций перевозчика принадлежит Тюменской области. В 2019 году авиакомпания приостановила выплаты по своим долгам поставив в приоритет оплату работы сотрудников и техническую безопасность самолетов. Сообщалось, что это решение является временным до начала летнего сезона отпусков.