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У Як-42 авиакомпании Utair отказали тормоза. В инциденте разбирается прокуратура

15 июля 2019, 13:12
Фото: 1Mi
Самолёт Як-42, принадлежащий дочерней структуре Utair, 14 июля выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Саратов-Центральный. Причиной инцидента стал отказ тормозной системы.

Полет выполнял экипаж авиакомпании TUM (Utair Cargo). Следующим рейсом для Як-42 должен был стать Сургут. Резервный борт забрал пассажиров примерно через пять часов. Проверкой инцидента занимаются специалисты транспортной прокуратуры Саратова.

Отмечается, что в момент ЧП на борту самолета находилось 118 человек. Диспетчеры Саратов-Центральный на несколько часов приостановили приём и отправку воздушных судов в аэропорту. Пострадавших в инциденте нет.

Стоит отметить, что основной флот Utair Cargo занимается перевозкой грузов. В 2019 году средний возраст лайнеров составлял 26 лет. Штаб авиакомпании базируется в тюменском аэропорту Плеханово.

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#Новости#Utair#Самолет#Инцидент#Александр Мязин#Происшествия
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