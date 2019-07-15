У Як-42 авиакомпании Utair отказали тормоза. В инциденте разбирается прокуратура

Полет выполнял экипаж авиакомпании TUM (Utair Cargo). Следующим рейсом для Як-42 должен был стать Сургут. Резервный борт забрал пассажиров примерно через пять часов. Проверкой инцидента занимаются специалисты транспортной прокуратуры Саратова.
Отмечается, что в момент ЧП на борту самолета находилось 118 человек. Диспетчеры Саратов-Центральный на несколько часов приостановили приём и отправку воздушных судов в аэропорту. Пострадавших в инциденте нет.
Стоит отметить, что основной флот Utair Cargo занимается перевозкой грузов. В 2019 году средний возраст лайнеров составлял 26 лет. Штаб авиакомпании базируется в тюменском аэропорту Плеханово.