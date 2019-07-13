Самолет Utair экстренно сел около Тобольска. Пассажиры были «сильно напуганы»

По данным URA.RU, самолёт должен был лететь в Заболотье, это труднодоступный район Тюменской области, однако при взлёте произошла поломка. Экипаж с трудом смог посадить самолёт.
В инциденте никто не пострадал, но люди были «сильно напуганы». Пилоты попытались устранить неполадку самостоятельно, но им это не удалось.
Отмечается, что подобные инциденты в труднодоступных районах области происходят довольно часто.
АН-2 является одним из старейших действующих самолетов в России. В СССР эксплуатация летательного аппарата началась в 1947 году. Всего было произведено около 18 тыс. машин. Эксперты отмечают, что простота конструкции планера позволяет посадить самолёт на ровное поле при скорости 50 км/ч.