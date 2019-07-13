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Самолет Utair экстренно сел около Тобольска. Пассажиры были «сильно напуганы»

13 июля 2019, 09:20
Фото: Википедия
Самолёт АН-2 перевозчика Utair совершил экстренную посадку у деревни Лайтамак (около Тобольска). На его борту находилось 12 пассажиров.

По данным URA.RU, самолёт должен был лететь в Заболотье, это труднодоступный район Тюменской области, однако при взлёте произошла поломка. Экипаж с трудом смог посадить самолёт.

В инциденте никто не пострадал, но люди были «сильно напуганы». Пилоты попытались устранить неполадку самостоятельно, но им это не удалось.

Отмечается, что подобные инциденты в труднодоступных районах области происходят довольно часто.

АН-2 является одним из старейших действующих самолетов в России. В СССР эксплуатация летательного аппарата началась в 1947 году. Всего было произведено около 18 тыс. машин. Эксперты отмечают, что простота конструкции планера позволяет посадить самолёт на ровное поле при скорости 50 км/ч.

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#Новости#Самолет#ЧП#Александр Мязин#Происшествия
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