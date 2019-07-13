Самолет Utair экстренно сел около Тобольска. Пассажиры были «сильно напуганы»

АН-2 является одним из старейших действующих самолетов в России. В СССР эксплуатация летательного аппарата началась в 1947 году. Всего было произведено около 18 тыс. машин. Эксперты отмечают, что простота конструкции планера позволяет посадить самолёт на ровное поле при скорости 50 км/ч.