На торги выставлено имущество банкрота

- по лоту №12: цена предложенная победителем 1 366 000 рублей, победитель –Холманских Александр Юрьевич (ИНН 723005102194; СНИЛС 153-716-335 60), у которого есть заинтересованность по отношению к должнику, так как является сыном участника ООО «Техноцентр», отсутствует заинтересованность к кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также не участвует в капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.