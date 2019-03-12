На торги выставлено имущество банкрота

В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Сумма внесенного победителем торгов задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. Суммы задатков возвращаются всем участником торгов (за исключением победителя торгов) в течение пяти рабочих дней с момента определения победителя торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий предлагает заключить указанный договор участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Задаток также не возвращается в случает отказа от участия в торгах, в том числе в случае изменения или отзыва своей заявки на участие в торгах после окончания срока представления заявок на участие в торгах. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ООО «Техноцентр», ИНН 7202089090, КПП 720301001, р/с 40702810100040101055 в ТФ АО Банк «СНГБ» г.Тюмень, к/с 30101810500000000870, БИК 047102870.