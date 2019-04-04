Губернатор Ямала изменил закон из-за комментариев в своем Инстаграме

Две недели назад под одним из постов главы Ямала появилось активное обсуждение нового закона о жилищных субсидиях. Как выяснилось, под его условия не подпадают многие бюджетники, работающие в регионе на протяжении нескольких лет.
«Узнал из комментариев о проблеме с новой жилищной субсидией для работников социальной сферы. Согласен, требование о постоянной прописке на территории Ямала абсолютно лишнее», – сообщил губернатор ЯНАО.
Артюхов сразу же распорядился внести изменения в новый закон. Как сообщил он в сегодняшнем посте, его подчиненные приняли поправки за несколько дней.
«Благодарен <читателям> за обратную связь. Вы помогли многим людям попасть в программу, а нам – сделать ее по-настоящему полезной», – отметил он.