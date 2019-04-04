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Губернатор Ямала изменил закон из-за комментариев в своем Инстаграме

4 апреля 2019, 11:32
Фото: Инстаграм Дмитрия Артюхова
Как выяснилось, самый молодой губернатор «тюменской матрешки» Дмитрий Артюхов не только активно использует соцсети, чтобы рассказывать о своей работе, но даже читает комментарии.
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ЯНАО

Две недели назад под одним из постов главы Ямала появилось активное обсуждение нового закона о жилищных субсидиях. Как выяснилось, под его условия не подпадают многие бюджетники, работающие в регионе на протяжении нескольких лет.

«Узнал из комментариев о проблеме с новой жилищной субсидией для работников социальной сферы. Согласен, требование о постоянной прописке на территории Ямала абсолютно лишнее», – сообщил губернатор ЯНАО.

Артюхов сразу же распорядился внести изменения в новый закон. Как сообщил он в сегодняшнем посте, его подчиненные приняли поправки за несколько дней.

«Благодарен <читателям> за обратную связь. Вы помогли многим людям попасть в программу, а нам – сделать ее по-настоящему полезной», – отметил он.

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