Крупнейшее местонахождение останков мамонтов обнаружено на Ямале

По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидата биологических наук Павла Косинцева, ученым удалось обнаружить в ЯНАО останки мамонта, лошади, овцебыка, бизона, зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. Все кости датируются интервалом 50 000 – 10 000 лет назад.
Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты, пояснил Павел Косинцев.
В ближайшее время ученые проведут консервацию костей и их радиоуглеродное датирование.