Крупнейшее местонахождение останков мамонтов обнаружено на Ямале

Российские и чешские ученые в ходе экспедиции на Гыданском полуострове собрали около 1 500 костей животных. Ранее самым крупным месторождением в российском Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова, где было собрано более тысячи экземпляров костей.

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