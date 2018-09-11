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Крупнейшее местонахождение останков мамонтов обнаружено на Ямале

11 сентября 2018, 15:40
Российские и чешские ученые в ходе экспедиции на Гыданском полуострове собрали около 1 500 костей животных. Ранее самым крупным месторождением в российском Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова, где было собрано более тысячи экземпляров костей.
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ЯНАО

По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидата биологических наук Павла Косинцева, ученым удалось обнаружить в ЯНАО останки мамонта, лошади, овцебыка, бизона, зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. Все кости датируются интервалом 50 000 – 10 000 лет назад.

Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты, пояснил Павел Косинцев.

В ближайшее время ученые проведут консервацию костей и их радиоуглеродное датирование.

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