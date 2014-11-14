В Тюмени открывается бар в стиле стимпанк

Создатели любимого тюменцами Granny’s bar открывают в Тюмени второе заведение. Теперь баловать коктейлями будет не только бабуля, но и «Ржавый дед» — именно так называется новый бар. Для всех желающих он распахнет свои двери 21 ноября.
Всех любителей дедуль, вкуснейшей еды и качественных коктейлей ждут по адресу: ул. Хохрякова, 47.
«Фишка нашего заведения — это, конечно же, наши дорогие Дедули, которые не только обеспечат теплый прием нашим гостям, но и смогут удивить их коктейлями собственного приготовления, работая за стойкой, — рассказывает директор „Ржавого деда“ Николай Бабинцев. — Пока с нами три замечательных дедули: Арсентьич, Юрьич и Леонидыч, и весь наш дружный коллектив уже привязался к ним всем сердцем».
На официальном открытии, которое состоится 21 ноября, вас ожидают:
— вкуснейшие коктейли и фирменные настойки;
— лучшие дедули города;
— памятные призы и оригинальные подарки;
— сладости для всех гостей;
— welcome drink.
Бар «Ржавый дед» будет в стилистике стимпанк. Стимпанк — направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Для стимпанка характерна стилизация под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма. Персонал будет встречать вас в гогглах — очках, похожих на те, которыми пользовались водители первых автомобилей для защиты от дорожной пыли и ветра.
Создатели бара решили остановиться на стимпанке, потому что это очень необычный и бесконечно интересный стиль, который в Тюмени практически не представлен. «Захотелось открыть для наших гостей что-то новое, — говорит Николай Бабинцев. — Плюс нам было интересно самим попробовать представить в этом стиле не только интерьер нашего бара, но и меню, подачу блюд, рецепты коктейлей и даже внешний вид персонала. Думаю, у нас неплохо получилось!».
«Ржавый дед» находится по адресу: Хохрякова, 47. Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/rastyded. Телефон: (3452) 699–699. Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 01:00, пятница — суббота с 12:00 до 4:00.