В Тюмени открывается бар в стиле стимпанк

Создатели бара решили остановиться на стимпанке, потому что это очень необычный и бесконечно интересный стиль, который в Тюмени практически не представлен. «Захотелось открыть для наших гостей что-то новое, — говорит Николай Бабинцев. — Плюс нам было интересно самим попробовать представить в этом стиле не только интерьер нашего бара, но и меню, подачу блюд, рецепты коктейлей и даже внешний вид персонала. Думаю, у нас неплохо получилось!».