nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Социально значимые товары

Выбрать дату
Январь
Около 19 тысяч рублей. В Тюменской области подешевела потребительская корзина
На 458 рублей дешевле стала потребительская корзина для жителей Тюменской области. Её стоимость снижается 4 месяца подряд. И сейчас составляет 19 059 рублей.
7 января, 17:16
Декабрь 2023
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
18 декабря 2023, 07:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика