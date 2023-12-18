«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит

Глава города также выразил надежду, что ФАС проверит товаропроизводителей и продавцов на предмет необоснованного роста. Однако по мнению экономиста Ирины Меняйловой, вины самих птицефабрик здесь нет, из-за ослабшего рубля в Тюменской области и во всей России имеются категории товаров, который еще больше выросли в цене. Меняйлова считает, что всеобщая паника на фоне подорожания одного из самых популярных товаров создает искусственный дефицит.