«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
За год стоимость яиц в Тюменской области выросла на 21,4%, что вызвало в регионе волну паники среди жителей. Сейчас в сетевых магазинах цены на яйца варьируются от 100 до 160 рублей за десяток. Причем полки многих магазинов пустуют — товара не хватает в связи с ажиотажем, который только накаляет обстановку вокруг яичной проблемы, затронувшую практически все регионы России.
«Начать стоит с первопричины удорожания, их несколько и они обозначились еще в первой половине года. На фоне падения курса рубля, птицефабрикам по всей стране пришлось увеличить расходы на корма, лекарства и другие расходники для производства, которые зачастую импортные. А потому постепенно начала расти цена везде, наши фабрики не стали исключением, они тоже хотят сохранить свой доход», — объясняет доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Причем нельзя сказать, что обороты производителей упали, по итогам 2022 года Тюменская область заняла второе место среди субъектов УрФО по производству яиц и этот уровень, как говорит экономист, сохранился и в 2023 году.
Однако, в связи с видимым отсутствием проблем с поставками от местных производителей, повышение цен вызвало еще больший резонанс, в связи с чем вопрос ценообразования на эту категорию товаров взяла под контроль тюменская администрация, которая вела ежедневный мониторинг за ценами на яйца, так как это социально значимый продукт.
«Мы сегодня этот вопрос по яйцам тоже взяли на мониторинг. У нас, в принципе, в Тюменской области птицефабрики расположены в непосредственной близости», — отметил глава города Руслан Кухарук.
Глава города также выразил надежду, что ФАС проверит товаропроизводителей и продавцов на предмет необоснованного роста. Однако по мнению экономиста Ирины Меняйловой, вины самих птицефабрик здесь нет, из-за ослабшего рубля в Тюменской области и во всей России имеются категории товаров, который еще больше выросли в цене. Меняйлова считает, что всеобщая паника на фоне подорожания одного из самых популярных товаров создает искусственный дефицит.
«Во-первых, у нас это извечная проблема, которая обычно происходит с гречкой или сахаром, когда анонсируют рост цен или кто-то прогнозирует дефицит, люди бегут скупать с полок все, что есть, опасаясь того, что будут лишены товара. Во-вторых, важно понимать, что скоро Новый год, к нему все всегда массово закупаются яйцами, которые используются в приготовлении многих классических блюд, а потому фактического дефицита товаров нет, но есть паника, которая и является первопричиной», — говорит эксперт.
С ней согласен и психолог Петр Зосимов, который говорит о том, что россияне в последнее годы, переживая непростое время, находятся в состоянии постоянной тревоги, которая и вынуждает идти на такие меры, как массовая закупка всего, что дорожает или может стать дефицитным.
«У нас последние 2 года постепенно дорожает все, люди это видят, но повлиять на это не могут, а потому срабатывает механизм защиты. Большинство скупает по 5 десятков яиц „на всякий случай“, другие это видят и повторяют, так и распространяется массовая паника», — говорит психолог.
Вместе с тем, на фоне пустых полок, жители деревень и сел, где имеются подсобные хозяйства, начинают пользоваться ситуацией и продавать свою продукцию.
«Цену ставлю, как в магазинах и все разбирают в лёт. Еще и сарафанное радио работает, а потому лаже на моих 20 голов куриц спрос превышает производительность. Люди, как обезумевшие наперед заказы оформляют», — рассказывает деревенская жительница, продающая яйца на стихийном рынке.
Однако специалисты не рекомендуют приобретать яйца незнакомых людей, это может быть чревато рядом заболеваний в связи с тем, что эта продукция не проходит контроль качества. По словам вирусолога Геннадия Уманского, такая популяризация продукции неизвестного происхождения может привести к эпидемии сальмонеллеза.
«Риск заражения сальмонеллезом высок, так как эта инфекция может находиться, как на поверхности яиц, так и внутри. К тому же, учитывая частые эпидемии птичьего гриппа в регионе, мы не можем быть уверены, в том, что такая продукция безопасна, поэтому рисковать не стоит», — говорит врач.
Стоит также напомнить, что в этом году в Тюменской области семь фермеров отказались от профилактической прививки домашней птицы против вируса птичьего гриппа. В региональном Россельхознадзоре сообщили, что владельцы личных подсобных хозяйств в Казанском районе отказались предоставить птиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий. Это также может быть связано с ростом цен на вакцинацию на фоне ослабевшего рубля.
«Видите, мы в любом случае возвращаемся к первопричине проблемы. Как только будет налажена система закупки или будет создан местный аналог затраты вернутся к прежнему показателю и ситуация нормализуется», — считает экономист Вараксин.
По мнению экономистов, уже к началу весны ситуация с яйцами должна стабилизироваться. к тому же после того, как проблема удорожания и дефицита яиц была обозначена президентом России Владимиром Путиным, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что уже в скором времени в Россию начнутся поставки яиц из Турции, а соответствующую пошлину на импорт правительство России обнулило.
«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — заявил Патрушев.
Эксперты, высказываясь о вариантах скорейшего решения проблемы, разделились на два лагеря. Одни считают, что сейчас будет не лишним ввести контроль на продажу яиц и выдавать по 2 десятка в одни руки, чтобы снизить дефицит товара. Другие же убеждены, что такая мера приведет к еще большей панике и ситуация только усугубится.
«На людей нагнали много жути, этот градус нужно снизить, чтобы ситуация нормализовалась. Паника никогда не идет на пользу рынку. Но здесь нужны не слова, а действия, полки нужно наполнять оперативнее, потому что на складах товар есть и с поставками в Тюменской области нет проблем, есть проблема только в цене и анархии, которая вокруг этой проблемы образовалась», — считает товаровед Ирина Юсупова.
Таким образом, пока люди не начали драться за яйца, важно принимать комплексные меры для того, чтобы наиболее быстро и мягко вернуться к прежним ценам и объему товаров на полках. А к покупке товаров от непроверенных и несертифицированных производителей стоит относиться особенно осторожно.