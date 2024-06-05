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Исчезновения людей

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2024
Список пропавших без вести детей Тюмени пополнился еще одним именем
В Тюменском общеизвестном списке пропавших без вести детей появилось еще одно имя — Юлия Запорожец. Она без вести пропала в 2001–2002 годах.
5 июня, 15:10
2023
Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?
8 ноября 2023, 09:20
2022
В Тюмени несколько дней разыскивают 21-летнего мужчину
7 ноября 2022, 10:48

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