Список пропавших без вести детей Тюмени пополнился еще одним именем

При этом обстоятельства исчезновения девочки тоже неизвестны. Только то, что она уже пропадала со старшим братом. Однако он позже нашелся в 2004 году. Известны только приметы пропавшей: славянской внешности, лицо овальной формы, волосы на голове светло-русые, имела косоглазие, а также шрам на одной из ног от воздействия кипятка.