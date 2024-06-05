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Список пропавших без вести детей Тюмени пополнился еще одним именем

Список пропавших без вести детей Тюмени пополнился еще одним именем

5 июня 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменском общеизвестном списке пропавших без вести детей появилось еще одно имя — Юлия Запорожец. Она без вести пропала в 2001–2002 годах.

Информацией о пропавшей девочке поделились на сайте СК РФ по Тюменской области. Известно, что на момент пропажи ей было 14 лет, но добавили ее в список только сейчас, до этого о ней не слышали ни волонтеры, ни поисковые группы.

Как рассказал порталу 72.ru председатель тюменской общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский, их организация не знала о пропаже девочки.

Информацию о пропаже Юлии Запорожец нашла волонтер из другого региона на сайте своего следственного управления. Она стала проверять и удивилась, что этой девочки нет в списке детей, пропавших в Тюмени. Мы тоже ранее ничего о ней не знали, и только поэтому ее нет в нашем списке, — рассказал Крамарский.

При этом обстоятельства исчезновения девочки тоже неизвестны. Только то, что она уже пропадала со старшим братом. Однако он позже нашелся в 2004 году. Известны только приметы пропавшей: славянской внешности, лицо овальной формы, волосы на голове светло-русые, имела косоглазие, а также шрам на одной из ног от воздействия кипятка.

Ранее сообщалось о том, что Тюменские школьники поставили рекорд на ЕГЭ.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Исчезновения людей#Пропал человек
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