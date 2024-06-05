Список пропавших без вести детей Тюмени пополнился еще одним именем

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Информацией о пропавшей девочке поделились на сайте СК РФ по Тюменской области. Известно, что на момент пропажи ей было 14 лет, но добавили ее в список только сейчас, до этого о ней не слышали ни волонтеры, ни поисковые группы.
Как рассказал порталу 72.ru председатель тюменской общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский, их организация не знала о пропаже девочки.
Информацию о пропаже Юлии Запорожец нашла волонтер из другого региона на сайте своего следственного управления. Она стала проверять и удивилась, что этой девочки нет в списке детей, пропавших в Тюмени. Мы тоже ранее ничего о ней не знали, и только поэтому ее нет в нашем списке, — рассказал Крамарский.
При этом обстоятельства исчезновения девочки тоже неизвестны. Только то, что она уже пропадала со старшим братом. Однако он позже нашелся в 2004 году. Известны только приметы пропавшей: славянской внешности, лицо овальной формы, волосы на голове светло-русые, имела косоглазие, а также шрам на одной из ног от воздействия кипятка.
Ранее сообщалось о том, что Тюменские школьники поставили рекорд на ЕГЭ.