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В Тюмени нашли пропавшую по дороге в школу 12-летнюю девочку

Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?

8 ноября 2023, 09:20
Фото: Midjourney

В Тюмени нашли пропавшую по дороге в школу 12-летнюю девочку

12-летнюю девочку искали целые сутки. Волонтеры нашли пропавшую, а знакомые рассказали, где была их подруга.
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Дети

12-летняя Варвара Черанева вчера ушла в школу, но домой не вернулась. Школьницу в серой куртке, клетчатой красной юбке и серых ботинках и с пирсингом в носу искали больше суток. Теперь, как сообщают волонтеры «ТюменьРегионСпас», поиски завершились благополучно. Информацию подтвердили и знакомые девочки.

«Варвара нашлась! Была у подруги», — сообщает наш источник.
Варвара ЧераневаВарвара Черанева
Варвара Черанева
Фото: ТюменьРегионСпас

Также стали известны некоторые подробности из жизни школьницы. Как утверждает наш собеседник, девочка не отличалась примерным поведением.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школьники#Тюменцы#Пропавшие#Поиски пропавших#Исчезновения людей#Любовь Селезнева
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