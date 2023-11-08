Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
12-летняя Варвара Черанева вчера ушла в школу, но домой не вернулась. Школьницу в серой куртке, клетчатой красной юбке и серых ботинках и с пирсингом в носу искали больше суток. Теперь, как сообщают волонтеры «ТюменьРегионСпас», поиски завершились благополучно. Информацию подтвердили и знакомые девочки.
«Варвара нашлась! Была у подруги», — сообщает наш источник.
Также стали известны некоторые подробности из жизни школьницы. Как утверждает наш собеседник, девочка не отличалась примерным поведением.