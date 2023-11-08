Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?

12-летняя Варвара Черанева вчера ушла в школу, но домой не вернулась. Школьницу в серой куртке, клетчатой красной юбке и серых ботинках и с пирсингом в носу искали больше суток. Теперь, как сообщают волонтеры «ТюменьРегионСпас», поиски завершились благополучно. Информацию подтвердили и знакомые девочки.