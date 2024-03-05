Бдительность

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Беспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области
Жители Тюменской области заметили беспилотники на федеральной трассе Тюмень — Омск. Как сообщили в Госавтоинспекции, с дроном несут службу сотрудники ДПС.
5 марта, 11:16
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23 августа 2023, 13:06

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