83-летний тюменец чуть не отдал 1 млн рублей лже-следователю

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Мошенник, выдавая себя за следователя, пытался обмануть пенсионера и выманить с него около миллиона рублей. Однако 83-летний пожилой человек не поверил лже-правоохранителю и рассказал о случившемся полиции.
Оказалось, что мошенник позвонил пенсионеру, представился следователем и рассказал, что его сын стал виновником аварии, в которой пострадали люди. Лже-следователь пытался убедить пожилого человека, что для того, чтобы избежать уголовного преследования для его сына, необходимо передать ему примерно миллион рублей.
Пенсионер, испуганный такой ситуацией, все же заподозрил обман и решил узнать правду, позвонив сыну. Оказалось, что его сын ни в какое ДТП не попадал и с ним все в порядке. Именно этот звонок помог пожилому человеку понять, что его пытались обмануть мошенники. Благодаря своей бдительности он сумел сохранить собственные сбережения.
По этому факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Полицейские в настоящее время устанавливают личности виновных лиц, которые должны ответить за свои действия. Наказание за такие преступления предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.
В свою очередь, полиция Тюмени еще раз напоминает всем жителям о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомцам, которые сообщают подобные сведения. Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно сообщите о случившемся в полицию, чтобы пресечь дальнейшее распространение таких преступлений.