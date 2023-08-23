83-летний тюменец чуть не отдал 1 млн рублей лже-следователю

Пенсионер, испуганный такой ситуацией, все же заподозрил обман и решил узнать правду, позвонив сыну. Оказалось, что его сын ни в какое ДТП не попадал и с ним все в порядке. Именно этот звонок помог пожилому человеку понять, что его пытались обмануть мошенники. Благодаря своей бдительности он сумел сохранить собственные сбережения.